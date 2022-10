Prokuratuur vaidlustas politseinikutapja Romeo Kalda ennetähtaegse vabastamise

Prokuratuur esitas määruskaebuse, et vaidlustada Viru maakohtu 20. septembri määrus, mis vabastas politseinikutapjast eluaegse vangi Romeo Kalda ennetähtaegselt.

Prokuratuur põhjendas oma otsust sellega, et Romeo Kalda on viimati süüdi tunnistatud Harju maakohtu otsusega (24. mai 2010). Ta tunnistati süüdi kahes episoodis - tapmisele kihutamises, mis on toime pandud piinaval viisil ja vähemalt teist korda ning järjepideva ja suurt valu põhjustanud kehalise väärkohtlemise isikute grupi poolt. Kuna Kaldal oli juba eluaegne vangistus, siis loeti karistuse kandmisaja alguseks 27. aprill 1996.

Prokuratuuri hinnangul ei saa kõrvale jätta asjaolu, et Kalda on süüdi mõistetud viimati 24. mail 2010 ehk sisuliselt ta pole ära kandnud tingimisi ennetähtaegseks vabastamiseks vajalikku osa karistusest ehk 25 aastat. Seaduse kohaselt saabuks tingimisi ennetähtaegse vabastamise taotlemise õigus aastal 2035.

Prokuratuuril puuduvad ka andmed, mille pinnalt kujundada arvamust Kalda ennetähtaegse vabastamise sisuliste eelduste olemasolu kohta ning seetõttu usaldas prokuratuur vangla seisukohta ega toetanud isiku tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Sealhulgas võttis prokuratuur arvesse vangla poolt väljendatud seisukohta, mille kohaselt on kinnipeetav kõrgohtlik ametnikele, vangidele ja avalikkusele. Kohus aga vangla riskihinnangut ei arvestanud.

Objektiivse hinnangu saamiseks tuleks prokuratuuri arvates määrata Romeo Kaldale kohtupsühhiaatria-psühholoogia kompleksekspertiis tema retsidiivsusriski hindamiseks.

Viru maakohtu Jõhvi kohtumaja määrusega otsustas kohus vabastada 48-aastase Romeo Kalda temale Harju maakohtu 2010. aasta 24. mai otsusega mõistetud karistuse kandmisest tingimisi elektroonilise valve kohaldamisega tähtajaga kaksteist kuud. Kohus määras Kaldale katseaja tähtajaga kümme aastat ja allutas ta käitumiskontrollile seitsmeks aastaks.

Kalda sai politseiniku tapmise eest 1996. aastal surmanuhtluse, kuid Tallinna ringkonnakohus asendas selle 1997. aasta veebruaris jõustunud kriminaalkoodeksi muudatuse järel eluaegse vanglakaristusega.

Süüdistuse järgi haavas Kalda 1996. aasta 27. aprilli öösel tulevahetuses surmavalt teda korterivarguse järel jälitanud Lasnamäe politseikomissari Mart Laant.

Viimati oli Kalda kohtu all nn Murru vangla süüasjas, kus ta mõisteti süüdi mõrvale ässitamises ja piinamises ning talle mõistetud kaheksa-aastane vanglakaristus loeti kaetuks tema eluaegse vangistusega.