Sõja 225. päev: Ukraina armee jätkab Hersonis ja Luhanskis vastupealetungi

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai teatas, et riigi armee vabastas kuus asulat. Hiljem teatas Haidai Hrekivka küla vabastamisest Luhanski oblastis. Ukraina peastaabi sõnul lasiv Vene väed Donetski oblastis taganedes õhku tammi.

Ukraina kaitseministeerium: oleme hävitanud üle poole Iraani droonidest

Ukraina sõjavägi on hävitanud üle poole Iraani droonidest, mille Venemaa Ukrainasse saatis, teatas Ukraina kaitseministeerium.

Kaitseministeeriumi andmetel laskis Ukraina alla 46st Shahed-136 kamikaze droonist 24.

Venemaa saatis droonid Ukrainasse ajavahemikus 29. september kuni 6. oktoober.

Haidai: Luhanskis on vabastatud Hrekivka küla

Luhanski oblasti kuberneri Serhii Haidai sõnul vabastasid Ukraina väed oblastis Hrekivka küla. Teistes asulastes käivad Haidai sõnul rasked lahingud.

Vene väed valmistuvad Haidai sõnul pikaajaliseks kaitseks kaevates kaevikuid, mineerides territooriume ning valmistades ette reserve.

Haidai sõnul on nüüd Luhanskis Harkivist ja Lõmanist välja tõrjutud Vene väed, seega on Vene vägede väljatõrjumine Luhanski oblastist raskem, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina peastaap: Vene väed lasid Donetski oblastis tammi õhku

Peastaabi sõnul tekitas tammi õhkimine üleujutuse Raihorodoki asulas. Vene vägede taandumise käigus põletasid okupatsioonivõimud Kadiivkas massiliselt arhiive ja dokumente – fookuses on nende enda okupatsiooniga seotud dokumendid.

Vene väed on hakanud ukrainlaste sõnul mineerima Svatovos asuvaid hooneid.

Peastaabi sõnul tulistati neljapäeva jooksul alla viis Vene drooni, sh kaks Iraani päritolu Shahed-136 üks Mohajer-6.

Ukraina rünnakutes hävitati üks Vene tugipunkt, viis vägede ja tehnika koondumiskohta ning veel lisaks viis õhutõrjesüsteemi.

IAEA juht: õnnetuse toimumise oht Zaporižžja tuumajaamas on väga suur

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri juht Rafael Grossi külastas 6. oktoobril Kiievit ning lubas peatselt minna Venemaale. Grossi sõnul on kavas IAEA püsimissiooni Zaporižžja tuumajaamas suurendada kahelt inimeselt neljale, kes iga 3-4 nädala tagant roteeruks.

Grossi sõnul on olukord tuumajaama ümber ohtlik, kuna jaama ümbrus on mineeritud ning ukrainlastest tuumajaama töötajad on sisuliselt pantvangid, kes töötavad väga pingelistes oludes.

IAEA juhi sõnul on õnnetuse toimumise risk väga suur.

Venemaa president Vladimir Putin avaldas kolmapäeval seadluse, mille kohaselt peaks Zaporižžja tuumajaam olema Venemaa omand. Ukraina tuumaenergiaettevõtte Energoatomi sõnul ei ole sellisel dokumendil praktilist väärtust.

Zaporižžja tuumajaam langes Vene vägede kätte märtsikuu alguses. Grossi kinnitas, et rahvusvahelise õiguse kohaselt kuulub Zaporižžja tuumajaam Ukrainale.

Reuters: enamus ameeriklasi toetab Ukrainat hoolimata Vene tuumaähvardustest

Hiljutise küsitlusuuringu kohaselt toetab 73 protsenti Ameerika Ühendriikide kodanikest Ukraina edasist toetamist.

See on 15 protsenti kõrgem toetusnumber kui viimase sarnase küsitlusuuringu tulemus.

Ameerika Ühendriigid annavad Ukrainale 55 miljonit talveks valmistumiseks

USA abi antakse USAID programmi kaudu. Raha on mõeldud investeeringuteks Ukraina küttetaristusse.

Organisatsiooni juhi Samantha Poweri sõnul aitab antud raha seitset miljonit ukrainlast.

USAID rahadega on alates veebruarist taastatud Kiievi kütte- ja veesüsteem. Tollal antud abi mõjutas 22 000 inimest Kiievi linnas, kel kadusid antud teenused Vene vägede pommitamise tagajärjel.

Euroopa parlament tahab Ukrainale tanke ja kiiret liikmelisust

Euroopa parlamendi president Roberta Metsola toetas intervjuus AFP-le Ukrainale tankide andmist, vahendas France 24-le. Tanke andvad liikmesriigid peaksid saama hüvitatud Euroopa rahurahastu rahadest.

Ukraina on pikemalt aega nõudnud lääneriikidelt Saksamaal toodetud Leopard II tanke. Saksamaa on sellele seni vastu olnud.

Ühe Euroopa Liidu ametniku hinnangul on eri Euroopa Liidu riikidel, Norral, Šveitsi ja Türgil kokku üle 2000 Leopard II tanki.

Metsola toetas ka Ukraina kiirendatud vastuvõtmist Euroopa Liidu. Parlamendi presidendi sõnul on Ukraina näidanud ülekaalukat tahet liituda ning ületanud eesmärke, milleni teised riigid on jõudnud mitme kuu või aastaga.

Metsola lubas samade sõnumitega esineda ka reedel Euroopa Liidu liidrite tippkohtumisel Prahas.

Briti luure: Vene väed on Hersonis dilemma ees

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt on Vene väejuhatusel Hersoni tõttu dilemma.

Sõjaliselt oleks okupeeritud Hersoni idakalda hoidmine kindlam kui tuua väed läänekaldalt ära. Samas püsib poliitiline surve läänekallast hoida.

Dnepri jõe läänekaldal asub ka Hersoni linn. Herson on ainus oblastikeskus, mille Vene väed suutsid oma veebruarikuus alanud invasiooniga vallutada.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tx53OWa8gY



#StandWithUkraine pic.twitter.com/bzpSIKlAxy — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 6, 2022

Hersoni oblasti lääneosas, Dnepri läänekaldal kaitsevad Vene vägede positsioone suur enamus Vene õhudessantvägedest (VDV).

VDV on Briti luure hinnangul praegu tõsiselt alamehitatud. Seetõttu on Vene vägedel vähe mobiilseid kiiresti rindele saadetavaid üksuseid, millega saaks rindejoont stabiliseerida.

Brittide hinnangul saadab Venemaa piirkonda veel enam värskelt mobiliseeritud mehi.

Ukraina armee jätkab Hersonis ja Luhanskis asulate vabastamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina armee jätkab vastupealetungi Hersoni oblastis. Luhanski oblasti juht Serhi Haidai teatas, et riigi armee vabastas Luhanskis kuus asulat.

Zelenski nimetas Hersoni oblastis kolme vabastatud asula nime. Peastaabi teatel korraldas Venemaa Ukraina vastu kolm raketirünnakut. Ukraina teatel suurendab Venemaa armee ka Iraanis toodetud hulkurdroonide kasutamist.

Zelenski sõnul on Kreml sõja juba kaotanud ja uued relvad ei aita Venemaa sõjaväge

"Ukrainlased teavad, mille eest nad võitlevad. Üha enam Venemaa kodanikke mõistab, et nad peavad surema sellepärast, et üks inimene ei taha sõda lõpetada. Isegi kui okupandid leiavad veel mõne muu relva nagu Iraani droonid, siis see ei aita neid. Nad on juba kaotanud," ütles Zelenski.

Ukraina: Venemaa raketirünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas kaks inimest

"Kaks naist hukkus ja vähemalt viis inimest jäi rusude vahele lõksu, kuna Venemaa raketid tabasid neljapäeva hommikul hooneid Lõuna-Ukrainas asuvas Zaporižžja linnas. Hulk inimesi päästeti, nende hulgas oli ka 3-aastane tüdruk. Laps viidi haiglasse," ütles kohaliku piirkonna juht.

Zaporižžja võimude teatel viidi kaheksa inimest haiglasse, vahendas CNN.

Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hävitati üheksa tanki

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 58 Vene sõdurit ning hävitati üheksa tanki.

The New York Times: USA luure usub, et Aleksandr Dugini tütre tapmise taga oli Ukraina

Ajaleht The New York Times kirjutab, et USA luureagentuurid usuvad, et Venemaa marurahvuslasest ideoloogi Aleksandr Dugini tütre mõrv oli salajase operatsiooni tulemus. Operatsioonile andis loa keegi Ukraina valitsusest, vahendas The Kyiv Independent.

Vladimir Putini liitlase Aleksandr Dugini tütar Darja Dugina hukkus 20. augustil pommiplahvatuses. Ukraina teatas siis, et Kiievil pole auto plahvatusega, kus sees oli Dugini tütar, mingit pistmist

Darja Dugina toetas tugevalt Venemaa sissetungi Ukrainasse. USA kehtestas talle märtsis sanktsioonid.

Ukraina meedia: Ukraina võimud leidsid vabastatud Lõmanist üle 50 haua

Ukraina meediaväljaande Hromadske teatel leidsid Ukraina võimud vabastatud Lõmani linnast üle 50 haua. Ukraina väed vabastasid hiljuti Lõmani linna, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev kutsus lääneriike üles kehtestama sanktsioone Vene tuumaenergiafirma vastu

Ukraina välisministeerium avaldas 5. oktoobril avalduse, milles kutsus lääneriike üles kehtestama sanktsioone Venemaa tuumaenergiafirma Rosatom vastu. Kiiev kutsus rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) liikmesriike üles piirama koostööd Venemaaga.

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas kolmapäeval määruse, millega käskis Venemaa valitsusel võtta Zaporižžja tuumajaam oma kontrolli alla ja muuta see "föderaalseks objektiks".

ISW: Putin võib sõjalise ebaedu tõttu teha kaitseminister Šoigust patuoina

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul võib Putin Venemaal välja kuulutatud mobilisatsiooni probleemide tõttu teha kaitseminister Sergei Šoigust patuoina.

Putin ütles Vene meediale, et Vene kaitseministeerium ei teinud õigel ajal vajalikke õiguslikke muudatusi, mis puudutab seda keda on Venemaal õigus mobiliseerida.

Putin näiteks lükkas kolmapäeval avaldatud seadlusega üliõpilaste mobiliseerimise edasi.

Vene kaitseministeeriumi kritiseerimisega kritiseeris Putin kaude ka kaitseminister Šoigut. Kaitseministrit kritiseeris hiljuti ka Vene riigiduuma kaitsekomisjoni esimees.

Tšetšeenia juhi Kadõrovi teadaanne, et Putin andis talle kindralpolkovniku auastme ühtib samuti sama mustiga.

Kadõrov koos Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožiniga on viimasel ajal Vene kaitseministeeriumi tihti kritiseerinud.

Asjaolu, et Putin on lubanud neil seda teha on kõnekas.

Samas arreteerisid Vene võimud kolmapäeval mitme kriitilise Vene Telegrami kanali halduri Alexander Khunšteini. Sellest on näha Vene võimude kriitikataluvuse piir.

Samas on tegu ka võimumänguga, kuna arreteeritud isik on lähedalseisev Prigožinile.

Khunšteini hallatud Telegrami kanalite kriitika osaliseks said tihti mitmed olulised Vene võimuladviku tipp-poliitikuid nagu välisminister Sergei Lavrov, riigiduuma spiiker Vjašeslav Volodin ning Kremli esindaja Dmitri Peskov.

Mõttekoja hinnangul püüab Kreml arreteerimisega anda märku lubatud kriitika piiridest – Šoigut võib kritiseerida aga teisi Vene võimuladviku liikmeid mitte.

Samuti tõi ISW välja, et Venemaa ründab tihti sõjaliselt üsna ebaolulisi sihtmärke. Seda ilmestab hiljutine hulkurdrooni rünnak Kiievi oblastis.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 330 sõdurit ja 14 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 61330 (võrdlus eelmise päevaga +330);

- tankid 2449 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 5064 (+26);

- lennukid 266 (+0);

- kopterid 232 (+4);

- suurtükisüsteemid 1424 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 344 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 177 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1047 (+15);

- tiibraketid 246 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3854 (+13);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 134 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.