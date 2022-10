Madrid: Saksamaa toetuspakett ei tohi ohustada ausat konkurentsi EL-i turul

Saksa valitsuse abipakett on mõeldud leevendama energiakriisi mõjusid nii eratarbijatele kui ka äridele. Saksamaa jaoks lähevad meetmed maksma 200 miljardit eurot.

Sanchez võrdles Saksamaa uut plaani pandeemiast tingitud meetmega.

Pandeemia ajal kulutasid rikkamad riigid suuri rahasummasid, et leevendada piirangutest tingitud majanduslangust. Vaesemad riigid ei saanud aga selliseid meetmeid lubada. Lõpuks lõi EL 750 miljardi euro suuruse päästepaketi.

"Meil oli pandeemia ajal palju arutelusid, kuidas riigid saavad sekkuda. Aga loogiliselt võttes peame andma vastuse ka Euroopa tasandil. Peame kaitsma midagi väga olulist, ühtset turgu. Me ei tohi sellest kriisist välja tulla nii, et majanduslikud erinevused riikide vahel suurenevad. See tooks kaasa olukorra, et ühise siseturu toimimine poleks enam nii tõhus," hoiatas Sanchez.

Ebaausa konkurentsi eest hoiatas ka Belgia peaminister Alexander De Croo.

"Selline tasakaalust väljas kulutamine on ohtlik, see võib ohustada Euroopa ühtset turgu, sest igaüks ajab oma asja," ütles De Croo.

Scholz kaitses Berliini meetmeid, mille tema valitsus eelmisel nädalal välja kuulutas.

"Saksamaa meetmed on kooskõlas sellega, mida teised riigid on teinud. Pole peaaegu ühtegi riiki, kes selliseid meetmeid ei rakendaks," ütles Scholz.

Teade uuest Saksa abipaketist tuli nädal peale Saksa rahandusministri Christian Lindneri sõnavõttu, kus ta rõhutas vajadust hoida eelarvedistsipliini Euroopa Liidu sees.