Euroopa Keskpank muretseb iseennast võimendava inflatsiooni pärast

Samal koosolekul septembris otsustati tõsta eurotsooni intressimäärasid 0,75 protsenti, mida koosoleku avaldatud protokolli kohaselt toetas kohalolijate suur enamus.

Protokollist ilmnes ka kohalolijate tõdemus, et inflatsioon on olnud kõrgem kui oodati ning seetõttu on kasvanud ka inflatsiooni prognoosid keskpikas vaates.

Keskpankurid märkisid samuti, et inflatsiooni protsessi olemus on muutumas ning inflatsioon on hakanud muutuma ennast võimendavaks.

Isegi majanduskasvu prognoositud vähenemine ei pruugi keskpankurite sõnul olla enam piisav inflatsiooni kontrolli alla saamiseks.

Protokollis tuuakse välja, et mitmete indikaatorite kohaselt võib inflatsioon olla pikaajaliselt kõrgel tasemel.

Murettekitavate indikaatoritena toodi välja tarbijaootuste küsitlused ning Euroopa Keskpanga poolt küsitletud majandusteadlaste hinnangud.

Samuti toodi murena välja euro nõrkus valuutana.