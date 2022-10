WSJ: Iraani protestid ohustavad islamiriigi pikaajalist stabiilsust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani rahutused kujutavad islamiriigi režiimile suurt väljakutset. Teheran proovib juba kolmandat nädalat ohjeldada naiste õiguste eest seisvat protestiliikumist, meeleavaldused ohustavad islamiriigi pikaajalist stabiilsust.

Üliõpilased kogunesid pühapäeval Iraanis ülikoolide ette. Kurdistani kuberner andis pühapäeval korralduse piirkonna ülikoolid sulgeda. Teherani tänavatel avaldavad meelt koolitüdrukud, vahendas The Wall Street Journal.

Protestid on suunatud hidžaabi kandmise vastu. Alates 1983. aastast on hidžaabi kandmine Iraani naiste jaoks kohustuslik.

"See, mis praegu toimub, on märkimisväärne. See vallandas riigis pikaajalise kodanikuallumatuse potentsiaali. Arvestades, et pool elanikkonnast peab hidžaabi kandma, puudutab see probleem kõiki sotsiaalseid klasse," ütles John Hopkinsi ülikooli antropoloog Narges Bajoghli.

Hollandis asuva sõltumatu uuringufirma Gamaan küsitluse kohaselt soovib ainult 18 protsenti iraanlastest säilitada islamirevolutsiooni väärtusi. Uuring viidi läbi märtsis ja selles osales 17 000 Iraanis elavat inimest.

Julgeolekujõudude karm tegevus protestide mahasurumisel õhutab avalikku viha veelgi. Hukkunud on kümneid inimesi, sealhulgas vähemalt kolm noort tüdrukut. Laupäeval häkkis riigitelevisiooni sisse rühm aktiviste. Ekraanile ilmus siis riigi kõrgeima juhi Ali Khamenei pilt, mis oli leekides.