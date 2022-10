Politico: Saksamaa on Euroopa asemel seadnud esiplaanile iseenda

Saksamaa plaan toetada Saksa kodumajapidamisi ja ettevõtteid 200 miljardi euro suuruse toetuspaketiga on ülejäänud Euroopat ärritanud. Poola peaminister nimetas Scholzi lausa egoistlikuks ning süüdistas teda ühisturu lõhkumises, vahendab Politico.

Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnul kasutab Euroopa kõige rikkam riik antud kriisi võimalusena saada teiste riikide ees Euroopa ühisturul konkurentsieelis.

Morawiecki sõnul ei ole selline olukord õiglane ning tema sõnul ei tohiks ühisturg sedasi töötada.

Saksamaa plaani suhtes väljendasid kriitikat ka Soome peaminister Sanna Marin ning Eesti peaminister Kaja Kallas, kes püsisid oma kriitikas küll diplomaatilisemad ning kutsusid ülesse üle-euroopalisele lahendusele.

Saksa kantsler Olaf Scholz kaitses Saksamaa toetuspaketti tuues välja teiste riikide sarnased paketid. Samas mitte ükski teine riik Euroopas ei ole teinud ligilähedaseltki mahu mõttes sarnast toetuspaketti.

Teisi Euroopa liidreid paneb muretsema Saksamaa üha suurenev kalduvus käituda majandusküsimustes ja julgeolekuteemades üha enam ülejäänud Euroopast eraldiseisvalt, õõnestades nii Euroopa ühtekuuluvust.

Politico toob välja, et Saksamaa 100 miljardi euro suurune lisarahastus riigi relvajõududele (Sondervermögen) on mõeldud ainult Saksamaale, mitte ülejäänud Euroopa julgeoleku tõstmiseks.

Samamoodi on energiakriisi mõjude leevendamise toetuspakett samuti keskendunud täiel määral Saksamaa enda huvidele.

Samuti on Politico hinnangul märgiline, et Saksa kantsler toetas eelmine nädal Hispaaniat külastades tugevalt uue maagaasi ühenduse rajamist, mis tuleks Ibeeria poolsaarelt Saksamaale.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on antud plaanile olnud tugevalt vastu, kuna see pole Prantsusmaa hinnangul majanduslikult tasuv. Samal arvamusel on Euroopa Komisjon.

Olaf Scholz on plaani sellest hoolimata edasi toetanud ning on uurinud ka viise, kuidas selline teoreetiline gaasitoru võiks Prantsusmaad mitte läbida.

Kuigi Scholz räägib mitmel pool Euroopa Liidu esikohale panemisest, siis Saksamaa käitumine on mitmed liikmesriigid skeptiliseks teinud.

Scholzi siseriiklik olukord on samas ka halvenemas. Saksa sotsiaaldemokraatide toetus on Saksamaal langenud kolmandale kohale ning seetõttu püsibki Euroopa Scholzi jaoks retoorilise rekvisiidina, mitte tegeliku sihina, hindas Politico.