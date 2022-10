Sõja 230. päev: Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist

Oluline teisipäeval 11. oktoobril kell 22.30:

- Ukraina energeetikaministri sõnul sai kahe päevaga umbes 30 protsenti riigi energiataristust Vene rakettidega pihta;

- Ukraina sai Venemaalt tagasi 32 sõjavangi;

- G7 lubas võtta Putini vastutusele hiljutiste rünnakute eest;

- Spiegel: Esimene Saksa IRIS-T õhutõrjesüsteem on Ukrainas;

- USA NASAMS õhutõrjesüsteemid peaks Ukrainasse jõudma lähinädalatel;

- Ukraina suudab alla tulistada pooled Vene raketid ja droonid;

- NATO peasekretär: Ukrainal on sõjas hoog sees;

- Ukraina lubas jätkata oma alade vabastamist;

- Forbes: Venemaa tulistas välja rakette väärtusega kuni 700 miljonit dollarit;

- Biden lubas saata Ukrainale õhutõrjesüsteeme;

- Valge Maja: Moskva kavandas 10. oktoobri rünnakud juba enne Krimmi silla plahvatust;

- Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hävitati 12 soomusmasinat.

Minister: kahe päevaga on 30 protsenti Ukraina energiataristust rakettidega pihta saanud

Ukraina energeetikaministri Herman Haluštšenko sõnul on alates esmaspäevast saanud umbes 30 protsenti riigi energiataristust Vene rakettidega pihta. Minister ütles CNN-ile, et esimest korda sõja algusest alates on Venemaa energiataristut nii suures ulatuses rünnanud.

Tema hinnangul on rünnakute üks põhjus see, et Ukraina elektrieksport aitab Euroopa riikidel säästa Vene gaasi ja kivisöe pealt.

Ta lisas, et Ukraina püüab kiiresti energiaühendused taastada. Ukraina valitsus kutsus esmaspäeval inimesi üles piirama energia tarbimist.

Kui CNN küsis Haluštšenkolt, kas Ukraina saab Euroopalt lisaenergiat, vastas ta, et see on üks võimalik variant.

Tema sõnul on riigi energiasüsteem jätkuvalt stabiilne, kuid ta kutsus Ukraina partnereid üles andma õhutõrjesüsteeme, kuna need aitaks energiataristut kaitsta.

"Me saadame meie partneritele sõnumi: me peame oma taevast kaitsma. Venelased ei mängi mõnes rahvusvahelise õiguse mängus. Nad ei hooli ühestki rahvusvahelisest kokkuleppest või konventsioonist," ütles Haluštšenko.

Venemaa kaitseministeerium kinnitas teisipäeval Ukraina sõjaväe- ja energiataristu ründamist.

Ukraina sai Venemaalt tagasi 32 sõjavangi

Sõjavangide vahetusest teatas Ukraina presidendi kantselei ülem Andrii Jermak.

Another POWs swap was held today. We managed to free 32 of our soldiers and recover Israeli citizen Dmytro Fialka's body. Among the liberated are officers, sergeants and soldiers of AFU. They have been in places of fierce fighting. Many of these people were considered missing. pic.twitter.com/NTBhx8Kn2B — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 11, 2022

G7 lubas võtta Putini vastutusele hiljutiste rünnakute eest

Maailma suurimaid majandusi ühendav G7 teatas, et peab Venemaad ka vastutavaks kui Zaporižžja tuumajaamas peaks midagi juhtuma. Tuumajaama territooriumi ja selle ümbrust kontrollivad praegu Vene väed.

G7 riikide grupi sõnul on Venemaa rünnakud Ukraina tsiviilelanikkonna pihta sõjakuriteod.

Seitsme riigi sõnul uuritakse võimalusi kuidas saaks anda Ukrainale julgeolekutagatisi peale sõja lõppu.

G7 riikide virtuaalsel kohtumisel võttis sõna ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes kutsus üles looma õhukilpi Ukraina kohale. Zelenski sõnul on Venemaa tellinud Iraanilt 2400 Shahed drooni.

Zelenski sõnul ei saa praeguse Vene riigipeaga dialoogi pidada.

Spiegel: Esimene Saksa IRIS-T õhutõrjesüsteem on Ukrainas

Õhutõrjesüsteemi jõudmisest Ukrainasse teatas Saksa leht Der Spiegel.

Kokku on Saksamaa lubanud Ukrainale neli IRIS-T õhutõrjesüsteemi. Spiegeli info kohaselt toimus relvasüsteemi üleandmine teisipäeval Poola-Ukraina piiri ääres.

Esimese õhutõrjesüsteemi üleandmine oli Spiegeli väitel algselt planeeritud novembrisse.

Saksa kantsler Olaf Scholz lubas algselt konkreetset kõrgtehnoloogilist õhutõrjesüsteemi Ukrainale juunis ning see oli varem teada, et süsteemi kohalejõudmine võtab mitmeid kuid aega.

IRIS-T õhutõrjeplatvorm koosneb kolmest sõidukist ning sellega suudetakse tabada sihtmärke kuni 20 kilomeetri kõrgusel ning 40 kilomeetri kaugusel.

Spiegel toob välja, et Ukrainale antakse relvasüsteem, mida Saksa Bundeswehril veel ei ole. Järgmised IRIS-T süsteemid tarnitakse järgmisel aastal ning nende tootmine on veel pooleli.

USA NASAMS õhutõrjesüsteemid peaks Ukrainasse jõudma lähinädalatel

USA lubas samuti kiirendada kahe õhutõrjesüsteemi tarnet Ukrainasse.

USA kaitsetööstuse ettevõte Raytheon Technologies Corp kiirendab õhutõrjesüsteemide kokkupanekut, kasutades selleks olemasolevaid komponente, mitte ei ehita antud süsteeme nullist, vahendas Bloomberg USA kaitseministeeriumit.

Pentagoni teatel peaks NASAMS õhutõrjesüsteem jõudma Ukrainasse lähinädalatel.

Ukraina suudab alla tulistada pooled Vene raketid ja droonid

Ukraina sõjaväelaste ning valitsusametnike sõnul suudetakse umbes pooled Ukraina piha tulistatud Vene raketid ja drooni alla tulistada. Samas soovisid ukrainlased veel rohkem õhutõrjesüsteeme, vahendas CNN.

Ukraina peaministri Denõs Šmõhali sõnul tulistati teisipäeval 33 erinevat elektriühenduse tagamiseks vajalikku taristuobjekti.

Ukraina õhuväejuhatus teatas 13.30 kohaliku aja järgi, et 20 Vene tiibraketti ning 13 hulkurdrooni suudeti hävitada.

NATO juht: Ukrainal on sõjas hoog sees

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles teisipäeval, et Ukrainal on sõjas Venemaa vastu hoog sees ning kinnitas kaitsealliansi jätkuvat toetust Kiievile nii kaua kuni vaja.

"Kuigi Venemaa jätkab kohutavaid ja valimatuid rünnakuid tsiviilisikutele ning kriitilisele taristule on Putini sõda Ukraina vastu läbi kukkumas," ütles Stoltenberg ajakirjanikele.

Stoltenberg kinnitas, et NATO korraldab järgmine nädal enda iga-aastase tuumaõppuse. Stoltenbergi sõnul jälgitakse hoolikalt ka Vene tuumavägede võimalikke liikumisi.

NATO peasekretäri sõnul ei ole praegu näha märke Venemaa hoiaku muutumises, kuid Stoltenberg lubas NATO valvsust.

Ukraina lubas jätkata oma alade vabastamist

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas, et riik jätkab oma territooriumide vabastamist, hoolimata esmaspäeval toimunud Venemaa raketirünnakutest.

"Mida iganes Putin teeb, jätkame oma territooriumi vabastamist. See on sõda rahvusvahelise õiguse ja reeglipõhise korra olemasolu eest. Ta võib teha, mida tahab. Aga me jätkame võitlust ja võidame," ütles Kuleba telekanalile CNN.

Kuleba sõnul ründas Venemaa Ukraina elektrijaamu ja tsiviiltaristut. Kuleba sõnul oli tegemist Putini kättemaksuga, kuna Venemaa armee kannab üha suuremaid kaotusi.

"Pole kahtlust, et selle rünnaku eesmärk oli terroriseerida rahumeelset elanikkonda ja teha nende elu võimalikult raskeks. Kui Putini armee ei suuda Ukraina armeed võita, siis valis ta kättemaksuks tsiviilelanike terroriseerimise," märkis Kuleba.

BBC: Kiievis oli hommikul taas kuulda õhuhäiresireene

BBC teatel kõlasid teisipäeva hommikul Kiievis taas õhuhäiresireenid. Venemaa jätkas ka Zaporižžja pommitamist, vahendas The Guardian.

Vene teisipäevase rünnaku tõttu on 30 protsenti Lvivi linnast taas elektrita, teatas linnapeal Andrii Sadovii.

Esmaspäeval toimunud rünnakute tõttu on elektrita jäänud veel 301 asulat. 3571 asulas on Ukraina päästeteenistuse sõnul elektriühendus taastatud.

Ukraina peaministri Denõs Šmõhali sõnul suudetakse enamus riigis elektriühendus taastada päeva lõpuks, vahendas Interfax-Ukraine.

Forbes: Venemaa tulistas välja rakette väärtusega kuni 700 miljonit dollarit

Ajakiri Forbes kirjutab, et Venemaa tulistas esmaspäeval Ukraina linnade pihta 84 tiibraketti, mis läks Moskvale maksma 400–700 miljonit dollarit.

Biden lubas saata Ukrainale õhutõrjesüsteeme

USA president Joe Biden vestles esmaspäeva õhtul Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja mõistis hukka Venemaa hiljutised raketirünnakud. Valge Maja teatel lubas Biden telefonikõnes, et USA jätkab Ukraina toetamist riigi kaitsmiseks vajaliku tehnikaga, sealhulgas õhukaitsesüsteemidega, vahendas CNN.

Venemaa jätkab Zaporižžja pommitamist Autor/allikas: Kristjan Svirgsden/ERR

Valge Maja: Moskva kavandas 10. oktoobri rünnakud juba enne Krimmi silla plahvatust

"Tõenäoliselt oli see midagi, mida nad olid plaaninud juba mõnda aega. Krimmi sillal toimunud plahvatus võis nende plaanide kavandamist kiirendada," ütles USA Valge Maja julgeolekuküsimuste esindaja John Kirby.

ISW: Kreml kasutab Vene vägesid Valgevenes, et hoida Ukraina vägesid Kiievi lähedal

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul Venemaa ja Valgevene ei ründa Ukrainat põhjast. Selle asemel tahab Kreml hoida Ukraina vägesid Kiievi lähedal.

Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka teatas esmaspäeval Vene ja Valgevene ühise piirkondliku väegrupeeringu formeerimisest. Lukašenka sõnul andis ta korralduse tuhande Vene sõduri vastuvõtmiseks.

Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hävitati 12 soomusmasinat

Ukraina lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et esmaspäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 174 Venemaa sõdurit. Ukraina hävitajad ründasid ka Venemaa õhutõrjesüsteeme. Ukraina armee hävitas veel kaks Venemaa tanki ja 12 soomusmasinat, vahendas Ukrainska Pravda.

Briti luure: Venemaa ei suuda oma piiratud ressurssidega saavutada poliitilisi eesmärke Ukrainas

Vene kaitseministeerium teatas 8. oktoobril Sergei Surovikini määramisest Vene vägede ülemjuhatajaks Ukrainas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/VbuADMF0JY



#StandWithUkraine pic.twitter.com/S9P7kmoo0X — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 11, 2022

Surovikini määramine ei muuda brittide hinnangul asjaolu, et Vene kaitseministeeriumi vähesed ressursid on ebapiisavad Ukrainas ette võetud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 240 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 63110 (võrdlus eelmise päevaga +240);

- tankid 2504 (+9);

- soomusmasinad 5162 (+13);

- lennukid 268 (+1);

- kopterid 235 (+0);

- suurtükisüsteemid 1496 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 353 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 181 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1114 (+17);

- tiibraketid 295 (+46);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3916 (+8);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 136 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.