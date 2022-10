WHO esindaja Kiievis: paljud inimesed on olukorraga harjunud

Pärast esmaspäevaseid raketirünnakuid Ukraina pealinnale Kiievile on paljud inimesed liikunud varjenditesse, kuid paljud on ohtliku olukorraga ka liialt harjunud, ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Ukrainas Jarno Habicht.

Habicht ütles "Ringvaates", et teisipäeval on olukord Kiievis pisut rahulikum kui esmaspäeval oli, kuid tänavail on võrreldes varasemaga näha vähem inimesi.

"Eks olukord on murettekitav, kuna hästi palju taristut, mis on seotud telefonidega, küttega on pihta saanud. Samuti näeme tiibrakette ja rünnakuid läbi kogu Ukraina," lisas ta.

Habichti sõnul on inimesed viimased paar päeva veetnud varjendites – kas metroojaamades või keldrites.

"Arvan, et inimesed ühest küljest liiguvad varjenditesse, teisalt – ja võib-olla see on isegi ohtlik – inimesed on harjunud liiga palju selle olukorraga. Odessasse jõudsid ka täna mõned droonid, kindlasti Ukraina õhutõrje teeb oma tööd, aga viimased 48 tundi on muutnud paljude ukrainlaste elu, paljud mõtlevad, kus turvaline olla," rääkis Habicht, kelle sõnul tuleb WHO-l toetada inimesi palju ka selleks, et neil stressi ei oleks.

Habichti sõnul läheb olukord Ukrainas talve tulekuga palju kriitilisemaks ja seetõttu on WHO ülesanne aidata tsiviilelanikke nii palju kui võimalik.

"Viimased päevad on läinud selle tähe all, et viia ravimeid, ka elektrigeneraatoreid kas Mõkolajivi piirkonnas haiglatele või Hersoni kandis, samuti Harkivist lõunas Donetski oblastis. See on töö, mis meil täna on. Samuti rääkida Kiievis ministeeriumi, erinevate ametkondadega, kuidas me liigume talve poole ja kus kõige suuremad vajadused on," selgitas ta.

"Aga kindlasti viimased päevad on muutnud olukorda ja ka meie töötajate elu on teistsugune, veedame palju rohkem aega varjendites, püüame hoida nii palju ühendust tervishoiuasutustega, aga WHO-le on tähtis ka oma töötajate turvalisus, et saaksime aidata," lisas ta.

Ka Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ütles saates, et teisipäeval on olukord rahulikum. "Kiievisse pole midagi sisse tulnud, sest õhutõrje on võtnud mitu raketti Kiievi oblastis maha. Kui nad ei tule parvena, siis suudab Ukraina õhutõrje selle maha võtta," ütles ta.

Kuuse sõnul hakkab mitmes piirkonnas olema probleeme elektrivarustusega, kuna taristu on pihta saanud.

"Ukrainlased on iseenesest head ja valmistunud selleks, neil on varuosi, et alajaamu ja liine parandada. Aga kui sa saad ühte kohta mitu päeva järjest pihta, siis on see keeruline, siis see võtab lihtsalt aega," rääkis Kuusk.