Fotod ja helilõik: Anton Aleksejev raketirünnaku alla jäänud Kiievist

Aleksejev andis kella 9.30 paiku ERR-i raadiouudistele kommentaari, kui toimus plahvatus. Seda oli eetris ka kuulda. Minut hiljem kõlas teine plahvatus.

Aleksejevi sõnul oli ta Kiievi kesklinnas Ševtšenko pargis, kui plahvatused toimusid. Kokku on neid tema sõnul toimunud vähemalt kuus, mitte neli, nagu on teatanud rahvusvahelised meediaagentuurid.

"See plahvatus oli kuskil meie kõrval. Praegu näeme surnukeha, mis on kaetud kilega. Töötavad päästjad, politsei. Venelased tabavad kohti, kus käivad päästetööd eelmistest rünnakutest," rääkis Aleksejev.

Esmaspäeva hommikul ründasid venelased üle pika aja Kiievit.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles The Kyiv Independenti teatel, et plahvatustes on linna erinevates osades hukkunud ja vigastada saanud mitu inimest. Kui palju täpselt, ei ole veel teada.

Üks rakett langes vaid kilomeetri kaugusele Eesti saatkonnast Kiievis, teatas suursaadik Kaimo Kuusk Twitteris.

Sotsiaalmeedias ja Telegrami kanalites on Kiievi kõrval teiste venelaste esmaspäevahommikuste raketirünnakute sihtmärkidena mainitud Kiievit, Žitomõri, Hmelnitskit, Dniprot ja Ternopili.

Ukrainlased olid valmistunud Venemaa karmiks kättemaksuks pärast plahvatust, mis kukutas laupäeva varahommikul alla osa okupeeritud Krimmi poolsaart Venemaa mandriosaga ühendavast Kertši sillast.

Kuula Anton Aleksejevi raadioreportaaži Kiievist