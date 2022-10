Aive Pevkur: kutsest, kutsumusest ja ühiskonna vajadustest

Kõik me tahame, et meid õpetaksid ainult väga head õpetajad ja esindaksid ainult väga head advokaadid. Teisalt on ühiskond muutunud. Kui keegi püsib ühel ametikohal juba üle kümne aasta, siis tekib kahtlus, et ehk ta ei oskagi muud, kirjutab Aive Pevkur.

Kaasaegsetes heaoluühiskondades ollakse harjunud, et paljud avalikud teenused on kättesaadavad ja kvaliteetsed. Kui mingites valdkondades tekivad tõrked, otsitakse seletusi ja pakutakse lahendusi. Aga teinekord on probleemide juurpõhjused hoopis sügavamal, kui arvata oskame.

Arutelud õigusharidusest on ühiskonnas üleval juba pikemat aega. Õigusteadlased tunnevad muret plaanitava juristieksami pärast. Toomas Jürgenstein tuletab meelde õppimise ja õpetamise elukestvust ning Kadri Rootalu näitab, et noored õpetajad ei erine karjääripööretes palju oma eakaaslastest teistel tegevusaladel. Paneme siia juurde veel mure arstide järelkasvu pärast ja välja hakkab joonistuma muster, millele tahakski tähelepanu juhtida.

Juristidele, arstidele ja õpetajatele osutatakse kui klassikalistele kutsealadele, millel praktiseerimine nõuab kolme eeltingimust. Esiteks peavad kutsealal praktiseerijal olema erialased teadmised, akadeemiline ettevalmistus, et inimene suudaks näha probleemide laiemat konteksti. Meediast on läbi käinud nii mure õpetajakutseta õpetajate suure osakaalu pärast kui ka seisukohad õpetaja hariduslike nõuete õgvendamise või karmistamise osas.

Teiseks on vaja oskusi, et teadmisi tulemuslikul viisil rakendada. Ilma residentuuri läbimata eriarstiks ei saa. Kogenud kolleegi kõrval lihvitakse oskuseid, omandatakse vilumus.

Kolmandaks on vaja tegevusala jaoks sobivaid hoiakuid, kutse-eetikat. Eesti Vabariigi seadused on kõikidele juristidele ühesugused, aga kohtunikud, advokaadid ja prokurörid näevad olukordi erineva nurga alt. Kui nad kõik tõlgendaksid juhtumeid alati ühetaoliselt, poleks vaidlustes erinevaid osapooli tarvis.

Õigete hoiakute käsiraamatuteks on nende kutsealade koodeksid: kohtunike koodeks, prokuröride eetikakoodeks ja advokatuuri eetikakoodeks. Seepärast ei saa rääkida ühtsest juristikutsest, mida eksamiga kontrollida, vaid kohtuniku või advokaadi kutsest. Kes on õige advokaat, sellele saavad hinnangu anda üksnes advokaadikogemusega inimesed.

Et saada vilunud professionaaliks, on vaja pikaajalist praktiseerimist, teadmiste ja kogemuse kogumist, keeruliste eetiliste valikute tegemist. Eesti keeles kasutatakse nendele tegevusaladele viitamiseks sõna "elukutse" - elu kutse, kutse kutsub inimest terve elu. Ühel tegevusalal praktiseerimine muutub inimese pärisosaks. Adik Levin on ikka doktor Levin. Mis oli Oskar Lutsu "Kevades" õpetaja Lauri eesnimi? Kutse oli õpetaja Lauri pärisosa.

Suur ühiskondlik huvi õpetaja, arsti või juristikutse vastu on seotud iga inimese vajadusega hariduse, ravi või õigusabi järele. Millise ettevalmistusega, millised on need inimesed, kes meid harivad või ravivad?

Lihtne talupojatarkus ütleb, et mida pikemalt ma midagi teen, seda vilunum ma selles olen. Kõik me tahaksime, et meid õpetaksid ainult väga head õpetajad ja esindaksid ainult väga head advokaadid. Teisalt on ühiskond muutunud. Kui keegi püsib ühel ametikohal juba üle kümne aasta, siis tekib kahtlus, et ehk ta ei oskagi muud. Kui kolme aasta järel oli alustavatest õpetajatest õpetajatöölt lahkunud kolmandik, siis tõdetakse, et töökohtade vahetamine on noortele omane. Sel viisil professionaalsust ei kogu.

Suurema kogemuste pagasiga inimene peaks olema vilunum. Selle näitajaks on tavapäraselt kutseastmete süsteem. Õpetaja-metoodik teab ja oskab rohkem kui alustav õpetaja. Kui avalikult professionaalsust ei hinnata, karjäärisüsteem kaotatakse, siis kinnistab see veelgi arusaama, et pikaajaline ühes valdkonnas tegutsemine pole väärtus.

Vaadates tõmbetuuli, milles peavad tegutsema nii need, kes professionaale ette valmistavad, kui ka need, kes on professionaalidele tööandjaks, tahaks küsida, mis on muutuste eesmärk? Kas saadakse aru, kuidas toimub ühe professionaali "küpsetamine" ja kuidas iga lisandunud hea õpetaja, arst või jurist meie kõigi elu paremaks muudab?