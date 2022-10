SKA otsib majutusasutust vähemalt 2000 sõjapõgeniku tarbeks

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Maret Maripuu sõnul saavad Eestis peavarju kõik siia saabunud põgenikud, kes on selleks soovi avaldanud. "Lähenev talv võib siia saabuvate põgenike arvu mitmekordistada. Seetõttu otsime kindlat partnerit, kellega koostöös inimesed majutada väga lühikese aja jooksul," selgitas Maripuu.

Suuremahulise majutuskoha hankes on osalema oodatud asutused ja ettevõtted, kes suudavad tagada 2000 voodikohta kuni neljas asukohas. Majutus peab olema kohas, kus inimestel on juurdepääs avalikele teenustele. Majutuskohad saavad lühiajaliseks elukohaks inimestele, kelle seas võib olla naisi ja mehi, lapsi ja eakaid. Seetõttu on oluline, et majutuskohas oleks tagatud ruumid lastele mõeldud tegevusteks, meditsiinipunkti tööks, nõustamisteks jmt.

Leping sõlmitakse ühe pakkujaga kuni kuueks kuuks võimalusega lepingut kaheks kuuks pikendada.

Alates sõja algusest on Eesti lühiajaliselt majutanud 20 000 sõjapõgenikku, praegu on lühiajalisel majutusel 3500 põgenikku, neist umbes 2000 laeval Isabelle. Leping Isabellega lõpeb 7. detsembril. Lühiajalise majutuse eest on riik tasunud 30 miljonit eurot.

Ühtlasi käib praegu majutuskohtade hange, millega SKA otsib majutusasutusi üle Eesti, kellega sõlmida lepingud aastani 2025.