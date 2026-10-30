Soome ja USA sõlmisid Washingtonis kaks koostöölepingut

Soome välisminister Elina Valtonen kohtus neljapäeval Washingtonis oma USA kolleegi Marco Rubioga ning allkirjastas kaks lepingut, mille eesmärk on tugevdada riikidevahelist koostööd.

Üks kokkulepe keskendub tehnoloogiavaldkonnale, sealhulgas tehisintellektile, telekommunikatsioonile, kaitsetööstusele, energeetikale ja kosmosele. Teine leping puudutab riikide koostööd kriitiliste maavarade valdkonnas.

"On olnud tõeliselt hämmastav näha, kuidas kaubavahetus Ühendriikide ja Soome vahel on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud," sõnas Valtonen.

Valtoneni sõnul on USA eksport aidanud asendada Soome varasemat Venemaa-suunalist eksporti. Samuti on USA investeeringud Soome viimastel aastatel enam kui kahekordistunud.

Viimase aasta jooksul on Ühendriigid sõlminud sarnased kokkulepped ka Suurbritannia, Jaapani, Lõuna-Korea ja Rootsiga, vahendas Helsingin Sanomat.

Valtonen ja Rubio kohtusid mõni päev pärast seda, kui Soome president Alexander Stubb ja Norra peaminister Jonas Gahr Støre olid pidanud telefonivestluse Venemaa režiim juhi Vladimir Putiniga. Kohtumise käigus andis Valtonen oma kolleegile ülevaate ka sõnumitest, mis saadi Venemaalt teisipäeval toimunud telefonikõne ajal. Sõnumite sisu ta siiski meediale ei avaldanud.

Valtonen rõhutas, et Putiniga kontakti võtmine ei tähenda riikidevaheliste kahepoolsete poliitiliste suhete taastamist. Samuti toonitas ta Rubioga kohtudes, et survet Venemaale tuleb suurendada.