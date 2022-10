Tartus kerkib novembrist kaugkütte hind

Praegu maksavad tartlased toasooja eest 53,35 eurot/MWh, millele lisandub ka käibemaks, siis vähem kui kuu aja pärast hakkab toasoe rohkem maksma ligi 25 eurot rohkem.

Gren Eesti juhatuse esimees Margo Külaots tunnistab, et hinnatõus on päris suur, kuid sisendhinnad on märgatavalt kasvanud.

"See on ühest küljest tingitud sellest, et Tartus on viimased 10 aastat olnud sama hind, isegi vahepeal langenud. Vahepeal on oluliselt tõusnud just kütuste hinnad. Seda nii gaasi puhul, mida meil kulub vähe, aga ka meie põhiliseks kütuseks olev hakkepuit. Hakkepuidu hinnad on väga järsult tõusnud ja kuna meile enam keegi 10 aasta taguse hinnaga kütust ei müü, siis see ongi peamine hinnatõusu põhjus."

Hinnatõusu aluseks on võetud suvised kütuste hinnad. Mis hindadest täpsemalt jutt on, seda Külaots avalikustada ei saa. Samas lisas ta, et hindade tõstmise peale mõeldi juba kevadel ja praeguseks on see lõpuks konkurentsiameti poolt ka kinnitatud. "Uuest hinnataotlusest me oleme rääkinud juba kevadest saadik nii, et selle mõttega ollakse harjunud," rääkis ta.

Külaots ütles, et 1. novembrist kehtima hakkav uus soojuse piir- ja müügihind pole kivisse raiutud. Seega võib eesootav talveperiood või ka kaugem tulevik kaugküttehinda muuta. "See sõltub sellest ikkagi, mis teevad kütusehinnad. Kui kütusehinnad tõusevad, võib ka kaugküttehind veel tõusta, kui kütuse hinnad langevad siis võib kaugkütte hind ka langeda," ütles ta.

"Eesti kaugkütteregulatsioon võtab arvesse neid kulusid, mis kaugkütte soojuse tootmiseks tehakse ja kui kütuse hinnad peaksid langema, siis loomulikult on ka võimalus, et ka kaugkütte hind langeb. Ja tegelikult eelneva kümne aasta jooksul on see täpselt ka niimoodi olnud, et kui vahepeal kütuse hinnad tulid alla, siis me langetasime ka kaugkütte hinda," sõnas Külaots.

Hinnamuutus puudutab kõiki Gren Eesti kliente nii Tartu linnas kui ümberkaudsetes valdades.