Kvalifikatsiooniga õpetajate puudus vaevab nii era- kui munitsipaalkoole

Tallinnas tegutsevas Püha Johannese Koolis pole piisavalt kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid, selgub haridus- ja teadusministeeriumi tehtud ettekirjutusest. Seesugune ettekirjutus viitab aga laiemalt õpetajate puuduse probleemile ka erakoolide põllul, tõdevad kõik osapooled.

Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve valdkonna nõunik Hille Voolaid rääkis, et Püha Johannese Kooli ettekirjutuseni viisid kaks aspekti. Esiteks on kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate puudus tingitud sellest, et tegemist on areneva kooliga.

"Kooliga, mis siiani andis õpet kolmes kooliastmes ja laienes nüüd gümnaasiumisse, et sellest tulenevalt on siis ka pedagooge vaja õppeasutusse ju rohkem juurde," selgitas Voolaid.

Sellele samale aspektile viitab ka Püha Johannese Kooli direktor Liivika Simmul. Paberist olulisem on inimeste sobivus vastavasse positsiooni – igaüks sellesse kooli õpetama ei sobigi, ütles Simmul.

"Meil on suure algustähega koolmeistrid ja lapsed hindavad neid, armastavad neid, töö on kvaliteetne. Pigem me oleme otsinud kauem ja viimase hetkeni ja mul ei ole mitte ühelegi tunnile, mis meie majas toimub, või ühelegi tegevusele kätt südamele pannes valus või piinlik tunne mõelda."

Simmul kinnitas, et kõik praegu erialase hariduseta töötavad õpetajad lähevad ennast harima. Ministeeriumile on jõudnud juba selle kohta ka tõendid, ütles Voolaid. Näiteks kui eelmisel õppeaastal oli kvalifikatsioonita õpetajaid Püha Johannese Koolis 11, siis septembris oli neid seitse. Teisalt viitavad aga need seitse inimest laiemale probleemile.

Nõuetele vastava haridusega õpetajate teema on aktuaalne igat liiki õppeasutustes ning Püha Johannese Kooli juhtumi kohta ei saa öelda, et tegemist on üksiku erandiga, sõnas Voolaid.

"Ma kindlasti ei tooks välja erisusi erakoolides ja munitsipaalkoolides, et olukord on sarnane sõltumata sellest, mis liiki õppeasutusega tegemist on."

Hariduse Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige ja tegevjuht Urmo Uiboleht rääkis, et erakoolide seis on ehk täiendavalt keerulisemgi õpetajate leidmisel, sest on erakoole, mis taotlevad pedagoogiliselt ka teistsugust lähenemist.

"Mis eeldabki seda, et nad üsna palju panustavad ise sellesse, et õpetajat välja õpetada või siis töö käigus juba õppimisse suunata," selgitas Uiboleht.

Konkurents õpetajate leidmiseks on karm ja ainult palganumbriga ei meelita väljaõppe saanud pedagoogi kuhugi. Nii tulebki lisaks palgale pakkuda koolidel ka muid hüvesid, nagu vabam päevakava- ning korraldus, väiksemad klassid jne, aga ka siin on koolide võimalused erinevad, ütles Uiboleht.

"Tartu erakoolis oleme pingutanud sellega, et olles nagu ülikooli praktikakool teeme tudengite jaoks sisenemise tööle võimalikult lihtsaks ja toetatuks. Et me oleme saanud tõesti väga häid õpetajaid praktikalt. Kui lõpetavad ülikooli, nad teavad, kuhu tulla, et see on meie üks selliseid n-ö kasvulavasid."