Riik plaanib sügiseks korjata turult e-sigarettide vedeliku maitsestajad

Pärast maitsestatud e-sigareti vedelike müügi keelamist ilmusid turule maitsestajad, millega saab e-sigareti vedelikule maitse lisada. Nüüd on riik pannud kaupmeestele augustiks kohustuse need poeriiulitelt korjata, kaupmehed paluvad aga aega juurde.

Kolm aastat tagasi jõustus maitsestatud e-sigareti vedeliku keeld. Ehk nii nagu tavaline sigaret ei tohi juba 2016. aastast olla näiteks maasika lõhnaga ei tohi seda olla ka e-sigaretid. Peagi ilmusid poeriiulitele eraldi pudelid, millega sai maitse e-sigareti vedelikule ise lisada.

Sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling ütles, et see on kaval viis seadusest mööda hiilida.

"2019. aastal me rääkisime, et kas on e-vedelikud või on toidu maitsestamiseks või laialdase kasutamisega mõeldud maitseained, essentsid. Nüüd on tekkinud selline vahepeal kategooria, millele on peale kirjutatud, et on e-sigaretis kasutamiseks. Sellel on teiste riikide e-vedelike märgistused peal," ütles Telling ERR-ile.

Ehk justkui on e-sigarettide müüjad seadust eiranud juba kolm aastat. Kaupmehed tõlgendavad seadust teisiti.

Nicorex Baltic tegevjuht Diane Sirelpuu ütles, et 2019. aastal, vahetult enne kui seadus jõustus, saime kõikidelt ametkondadelt kirjalikud vastused, et jah maitsestatud e-vedelikud on keelatud, kuid lubatud on müüa eraldi maitsestajaid ükskõik millise maitsega.

Mai lõpus teavitas sotsiaalministeerium koos tarbijakaitse- ja järelvalveametiga, et augustiks tuleb maitsestajad riiulitelt ära korjata. Kaupmehed küsisid seepeale aasta jagu ehk järgmise aasta juunini armu, et müümata kaup läheks raisku. Sirelpuu sõnul tähendaks see kokku ettevõtjatele kahjut sadades tuhandetes eurodes.

"Neid maitsestajaid on ostetud vastavalt nõudlusele ette. Neid on ladudes, kauplustes ja on toodetud ette valmis teistes riikides," ütles Sirelpuu.

Kuid kuna maitsestajate müüki peaks keelama juba kolm aastat jõus olnud seadus ei ole aga vastutulek tõenäoline.

Algne eesmärk, miks maitsestatud nikotiinitooteid turult tõrjutakse, on oht, et maasikamaitseline suits meelitab puhuma eelkõige lapsi. Tervise arengu instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel ütles, et koolilastest 36 protsenti poistest ja 24 protsenti tüdrukutest on e-sigarette proovinud.