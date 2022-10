Hussari sõnul pole erakonna esimehe puhul sugu kõige olulisem

Eesti 200 uueks juhiks valitud Lauri Hussar vastas kriitikale, nagu ta ei eristuks keskealise mehena teistest erakonna esimeestest sõnadega, et tema meeskonda on oodatud targad naised ja mehed sõltumata nende nahavärvist, soost ja erinevast seksuaalsest sättumusest.

Terevisiooni saatejuht Reimo Sildvee võttis nädalavahetuse raadio jutusaadetest kõlanud arvamuse kokku, et arvestades üldist erakonnajuhtide paletti tegi Eesti 200 Hussari juhiks valimisega vale valiku.

"Ilmetu keskealine mees, samasugune hall nagu teised erakonna esimehed. Kristina Kallas oleks naisena meestekeskses poliitikamaailmas paremini välja paistnud," resümeeris Sildvee kommentaatorite (Huko Aaspõllu, Heidit Kaio jt – toim) hinnangud.

Hussar sellisele hinnangule otse ei vastanud, vaid ütles, et Eesti 200 on nii tarkade naiste kui ka tarkade meeste erakond.

"Minu meeskonda on oodatud nii targad naised kui ka mehed nende nahavärvist, soost ja erinevatest seksuaalsetest sättumustest sõltumata," sõnas Hussar.

Ta rääkis, et käis nädalavahetusel vaatamas Lennart Merist tehtud etendust, kus tsiteeriti Meri sõnu, et tuleb armastada Eestit.

"Ja see on põhiline, mis otsustab. Mitte see, kas sa oled mees või naine," rääkis Hussar.

Oma ja Eesti 200 sisulistest plaanidest rääkides ütles Hussar, et tuleb teha mitmeid olulisi käiguvahetusi.

"Näiteks energeetikas. Kui Leedu, Läti ja Poola liiguvad roheenergiaga kiiresti edasi, siis meil asjad seisavad. Me peame kiiresti investeerima tuuleenergia arendustesse, et meist saaks ühel hetkel ka rohelist elektrienergiat eksportiv riik."

Teise võtmeteemana tõi Hussar välja hariduse. Ta rääkis, et õpetajate palgad küll tõusevad, aga mitte nii palju kui inflatsioon.

"Aga hariduse kvaliteedi ja järelkasvu osas ei näe me mitte midagi. Kui vaja, tuleb hariduse arendamiseks ka laenu võtta."

Kolmas võtmeteema on Eesti 200 uue juhi sõnul julgeolek.

"Ukraina sõda tõestas, et senine julgeolekuarhitektuur Euroopas ei tööta. Eesti peab võtma juhtrolli selles. Eesti on olnud silmapaistev, aga initsiatiivi saaks veel rohkem näidata. /.../ Kindlasti tuleks meie liitlaste kohalolekut suurendada ja kaitsekoostööd tõhustada. Eestisse tuleks tuua brigaadi suurune üksus."

Hussar ütles, et Eesti 200-l on üks selge sõnum, et erakonnal on olemas pikk plaan.

"See on ka tänasel päeval oluline, see pole meie valimisloosung, aga ilma pika plaanita pole võimalik seisakut riigijuhtimises muuta."

Samuti lubas Hussar, et töötab iga päev selle nimel, et erakonna hea valimistulemus ei kannataks rahapuuduse tõttu.