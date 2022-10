Iraani protestid laienevad: kurikuulsas vanglas puhkes ülestõus

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani protestid laienesid Teheranis asuvasse vanglasse, kus hoitakse kinni ka poliitvange. Aktivistide teatel skandeerisid vangid valitsusevastaseid loosungeid ja hoones puhkes tulekahju.

Võimude teatel hukkus tulekahju tõttu neli kinnipeetavat. Evini vangla asub Teherani põhjaosas, mis ehitati 1972. aastal . Siis valitses riiki šahh, kes saatis Evini oma poliitilised vastased. Islamiriik hoiab Evinis samuti poliitvange, vanglas on veel finantskuritegudes ja muudes kuritegevustes süüdi mõistetud kinnipeetavad.

Vägivald puhkes kõigepealt vangla osakonnas, kus asuvad finantskuritegudes süüdi mõistetud kinnipeetavad. Vägivald levis kiiresti poliitvangide osakonda, mistõttu võimud tõid kohale lisajõude. Tulekahju kustutamiseks saabus kohale ka tuletõrje. Pühapäeval teatasid Iraani võimud, et olukord Evinis on taas kontrolli all.

Viimased rahutused Evinis näitavad, et islamiriigi juhtkond seisab silmitsi ühe suurima väljakutsega oma 43-aastase valitsemisaja jooksul, hindas The Wall Street Journal.

Protestid puhkesid Iraanis eelmisel kuul pärast 22-aastase Mahsa Amini surma politsei vahi all. Mahsa sai Iraani karmide usuliste repressioonide sümboliks pärast seda, kui moraalipolitsei ta arreteeris, süüdistades teda oma hidžabi sobimatus kandmises. Ülestõus Evinis on järjekordne märk, et valitsus ei suuda enam olukorda täielikult kontrollida.

Protestid jätkusid nädalavahetusel kogu Iraanis. Suured meeleavaldused toimusid Iraani loodeosas asuvas Ardabili linnas. Õpetajate ametiühing teatas, et koolitüdruk peksti surnuks.

Aktivistide teatel on võimud arreteerinud sadu meeleavaldajaid. Võimud saatsid paljud aktivistid Evini vanglasse. Nende hulgas on kuus tudengit, kes arreteeriti kaks nädalat tagasi.

Evinis on kokku üle 15 000 vangi, riigimeedia väidab, et rahutustes osalesid ainult varguste eest süüdi mõistetud kinnipeetavad.

"Evin on ülerahvastatud, nagu teised Iraani vanglad. Iraani vanglates peavad nüüd vahistatud koolitüdrukud olema samades kambrites, kus on täiskasvanud," ütles valitsusvälise organisatsiooni Miaan Group inimõiguste ametnik Azin Mohajerin.