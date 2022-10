Norstat: enim langes nädalaga Keskerakonna toetus

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 20. septembrist 17. oktoobrini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti kodanikku.

Liidrikohal püsib Reformierakond, kelle toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,7 protsendipunkti võrra. Teisel kohal on EKRE, kelle toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Kahte populaarsemat erakonda lahutab 4,2 protsendipunkti.

Suurima muutuse tegi kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus, mis langes nädalaga 1,3 protsendipunkti võrra. Keskerakonna toetus ei ole Norstati küsitlustes varem nii madal olnud ning vahe EKRE-ga on juba 13,4 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9,2 protsenti), Isamaa (7,4 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,6 protsenti). Eestimaa roheliste toetus on 1,5 protsenti ning parempoolsete oma 0,6 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,7 ja opositsioonierakondi 41,6 protsenti vastajatest.

Kui riigikogu valimised peaksid toimuma täna, siis saaks Reformierakond 35 kohta, EKRE 30 kohta, Keskerakond 14 kohta, Eesti 200 üheksa kohta, Isamaa seitse kohta ning sotsiaaldemokraadid kuus kohta.