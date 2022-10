Ukraina küsib Iisraelilt abi Iraani päritolu ründedroonide tõrjumisel

Esmaspäeva varahommikul avasid Kiievi politseinikud taeva poole automaatidest tule. Nad sihtisid Iraani päritolu drooni Shahed-136. Avalikkuseni jõudnud video lõpus oli kuulda selle neljasilindrilist propellermootorit enne, kui droon sihtmärki tabab ning selle kuni 40-kilone lõhkepea plahvatab.

Selliseid rünnakuid on ukrainlased kannatanud septembri keskpaigast. New York Times kirjutas, et Iraan on lähetanud Krimmi ka sõjaväelased, kes õpetavad venelasi droone kasutama. Ka vahendas Washington Post juba pühapäeval luureandmeid, et lisaks droonidele plaanib Iraan Venemaale saata ballistilisi rakette. Seda kinnitasid Reutersile teisipäeval ka Iraani ametnikud ise.

Venemaa käsutuses olevate Iraani relvade tõrjumiseks küsib Ukraina abi Iisraelilt, ütles teisipäeval Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba. Iisraeli peaminister Yair Lapid ning Kuleba arutavad seda neljapäeval telefonikõnes, vahendasid Iisraeli meediaväljaanded. Siiski on ebatõenäoline, et Iisrael muudab senist otsust Ukrainale relvaabi mitte anda. Iisrael kardab Venemaal elavate juutide turvalisuse pärast ning Süürias Vene relvajõududega konflikti sattuda.

Ka kannustab Ukraina Euroopa Liitu Iraanile uusi sanktsioone kehtestama. Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Aivo Orav ütles, et selleks on liikmesriikide seas toetus olemas. Praegu analüüsitakse, millised need olla võiks ning kogutakse droonirünnakute kohta tõendeid.

"Me räägime niisugustest tõenditest, et kui need sanktsioonid kehtestatakse ning kohtusse minnakse, siis Euroopa Liit ei kaotaks kohtus."

Eesti sooviks sanktsioonide kehtestamist võimalikult kiiresti, lisas Orav. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Martin Hurt ütles, et Iraani relvatööstus on võimekas ning nende relvad ohtlikud. Samas piirdub Iraani relvade mõju Venemaa käsutuses tõenäoliselt terrori külvamisega.

"Venemaa sensorid ning tulejuhtimisvõime ei ole nii arenenud, et oleks näiteks võimalik tõkestada lääneriikide relvaabi saadetisi, mis liiguvad eelkõige Poolast Ukrainasse."

Isegi kui sõjaväelist edu Iraani droonid ning raketid ei too, annab see Venemaale asendust juba otsa lõppevale raketivarule ning nii sihib Venemaa taas jõulisemalt Ukraina tsiviiltaristut, eriti energiataristut.