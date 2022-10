Superministeeriumis säästeti septembris veerandi jagu energiat

"Energia säästmiseks oleme nö proovimeetmena seadistanud tööruumide temperatuuri 19 kraadile ning ööseks lülitanud välja ventilatsiooni. Samuti on viidud miinimumi abiruumide küte ning katsetame kahenädalast perioodi, kus sulgeme ühe osa hoonest ja suuname inimesi kasutama teisi alasid, et seeläbi optimeerida ja tihendada ruumikasutust. Esimesed tulemused näitavad, et meetmete rakendamine on toonud septembris arvestatava tarbimise languse ja kulude vähenemise," ütles rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak ERR-ile.

Täpsustavale küsimusele, kui suur oli "tarbimise arvestatav langus", vastas ministeeriumi pressiesindaja, et võrreldes augustikuuga vähenes septembri energiatarbimine umbes veerandi võrra.

Kajak selgitas, et rahandusministeerium pani septembris koostöös ekspertide, asutuste, omavalitsuste ja teistega kokku riigiasutustele soovituslikud suuniseid, mille eesmärk on vähendada keskvalitsuse kasutuses hoonete energiatarbimist eeloleval kütteperioodil: ruumitemperatuurile ülempiiri seadmine, tarbevee elektriga kütmise lõpetamine, püsikasutuseta ruumide temperatuuri seadistamine vähima miinimumini, hoonete välisvalgustuse ja monumentide dekoratiivvalgustuse ööseks välja lülitamine, hoonete tehnosüsteemide ekspertiisid ja energiakasutuse optimeerimine.

"Teiste hulgas oli üks võimalik mõte, mida vajadusel kaaluda, kollektiivsete kaugtööpäevade rakendamine. Kas ja mil määral seda suunist ka rakendatakse, otsustab iga asutus oma võimalustest lähtuvalt ise," ütles asekantsler.

Kajak meenutas, et sarnaselt erasektoriga katsetas riik kodukontorit juba COVID-i kriisi ajal. "Toonane kogemus näitas, et selline korraldus töö kvaliteeti ei mõjutanud," märkis ta.

Ühishoone ministeeriumitest on andnud oma teenistujatele suunise, võimalusel reedeti kodus töötada, sotsiaalministeerium, rahandusministeerium esialgu kollektiivseid kaugtööpäevi ei rakenda.

Kajak ütles, et rahandusministeerium on seiramas energiasäästu meetmete rakendamist riigiasutustes, esimestest tulemustest saab rääkida novembris, kuid täpsem ülevaade selgub kütteperioodi lõpus.