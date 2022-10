Neljapäev on pilvine ja jahe

Neljapäeva öösel on nii pilvi kui ka mõneks tunniks selgemat taevast. Mere ja lahe kohal arenevad pilved võivad rannikule kergeid vihmasagaraid tuua, aga sajuhulk on väike. Loode- ja läänetuulel on kiirust 3 kuni 9, rannikul puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb selgema taeva all sisemaal 0 kuni -2 kraadini, pilvisemais paigus ja rannikul jääb +4 kuni +8 kraadi piiresse.

Hommik on pilvine, aga vaid mõne üksiku vihmasabinaga. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul, vaid rannikul on puhanguid 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist Võrumaal 5 kuni 8 kraadini Lääne-Eestis.

Ennelõuna on pilvisem, pärastlõuna selgemate laikudega. Mõnes kohas sabistab veidi vihma. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 10 kraadi.

Reede tuleb nõrgeneva kõrgrõhkkonna all üsna pilvine. Suuremat sadu ei tule, aga nõrka vihma võib piserdada.

Laupäeval tõuseb lõunakaare tuul veidi tugevamaks, aitab pilvi laiali ajada ja näitab ka päikest. Öised miinimumid on 0 kraadi lähedased, päeva ülempiir on 10 kraadi.

Pühapäev on taas pilvisem, aga suuremat sadu ei tule.

Esmaspäev on kirkam, aga jahedam.