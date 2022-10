Sotside juhatuse liige avaldas selgelt poolehoidu tuumajaamale

""Aktuaalsest kaamerast" jäi kõlama väide, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on ainus parlamendierakond, kes on Eestisse tuumajaama rajamise vastu. See ei ole päris korrektne väide ning tugineb varasematele otsustele, mida tänane juhatus ei ole üle vaadanud. Sotsiaaldemokraatide seas on väga selgelt eristuvaid vaateid ning mina ja mitmed teised saame selgelt aru, et mõistlikke alternatiive tuumajaama rajamisele ei ole," teatas Kaplinski sotsiaalmeedias.

Kaplinski sõnul on tuumaenergia puhas, odav ja ohutu elektritootmise viis.

"Eestis on palju andekaid ja tarku inimesi, kes on valmis jätkama jaama rajamise ettevalmistamise ja rajamisega. Ma usaldan meie Eesti inimesi, ma usaldan meie tarkust ja vastutustundlikkust. Ja ma jätkan tööd selleks, et juba peatselt saaksin kuulda uudist: kõik parlamendierakonnad toetavad Eestisse tuumajaama rajamist!"

Ta põhjendas oma toetust tuumajaamale viie argumendiga.

Esiteks, et tuumajaam on parim elektritootmise viis keskkonna vaatest, vajades oma võimsuse juures kõige vähem maavarasid. "Mõnel hektaril paiknev jaam katab olulise osa Eesti tarbimisvajadusest ja jätab ruumi loodusele ja inimestele."

Teiseks, et tuumajaamad on ajalooliselt kõige ohutumad elektri tootmise viisid, seda isegi toimunud avariisid arvesse võttes. "Tänapäevased reaktorid on täiustatud turvameetmete ja passiivse jahutusega, avarii korral jaam seiskub ohutult."

Kolmandaks, kasutatud tuumkütust saab ümber töödelda ja seda tehakse suures mahus näiteks Prantsusmaal. "Peale ümbertöötlemist alles jääv osa on võimalik ohutult matta sadade meetrite sügavusele maa alla, kus on stabiilne graniitkivim."

Neljandaks, tuumajaam on hinnalt küll kallim sama võimsusega tuule- või päikesepargi rajamisest, kuid tuumajaam töötab aasta keskmisena üle 90 protsendi ajast samas, kui tuulikud vaevalt 40 protsenti ja päikesepaneelid vaid 12 protsenti. "Lisaks eeldab taastuvenergia suures mahus tootmine massiivset energiasalvestust, mille hind ületab tuumajaama hinna juba kümnetes kordades."

Viiendaks, need Euroopa riigid, kelle elektritootmine on püsivalt kõige madalamate CO2 emissioonidega, kasutavad kõik tuumaenergiat – näiteks Rootsi, Soome ja Prantsusmaa. Ainus erand on Norra, kellel on lihtsalt vedanud loodusliku hüdroenergia suure kogusega.

Kolmapäevaõhtuses ETV parlamendierakondade debatis olid viis parteid neljast arvamusel, et Eestisse tuleb ehitada tuumaelektrijaam, vaid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Jevgeni Ossinovski avaldas sellele oma vastuseisu.