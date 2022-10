Saks: Venemaa tahab sõjas pausi, et suureks pealetungiks valmistuda

Saks rääkis, et Venemaa püüab eskaleerida sõda praegu nii kaugele, et Ukraina oleks sunnitud minema läbirääkimistele. "See on praegu selle sõja keskne küsimus, sest vaatamata sellele, et Venemaa ründab Ukraina tsiviiltaristut, peamiselt elektri- ja soojamajandust, on initsiatiiv rindel, sõjas ikkagi Ukraina käes," ütles analüütik.

Ukraina taristu maatasa pommitamine pole Saksa sõnul uus taktika, sest seda on Venemaa teinud täiemahulise sissetungi algusest alates. "Praegu on vaja seda rikkuda, mitte niivõrd selleks, et Ukraina külmetaks, vaid et Ukraina vastupanuvõime langeks. Venemaa pole loobunud kavatsusest Ukraina enda kätte saada," lisas Saks.

Ukrainal on Saksa sõnul praegu sõjas Venemaa ees eelis reservüksuste osas.

"Ukrainal on üks eelis, mis tekkis kevadel kohe, umbes sõja kolmandal nädalal, kui Venemaa ei kuulutanud välja mobilisatsiooni, aga Ukraina seda tegi ja asus reserve moodustama. Ukraina ei paisanud kohe reserve rindele, ka siis, kui olid väga halvad hetked Donbassis, Harkivi juures, vaid valmistati reserve korralikult ette. Toodi kogenud võitlejaid ka varem rindele, aga uued üksused, mida näeme lisandumas sõja käigus, suve teisest poolest alates, on hakanud alles nüüd mõju avaldama sõjakäigule," selgitas Saks.

"Ja Ukrainal on nüüd vähemalt kuuekuuline, kui mitte seitsmekuuline edumaa. Aga Ukrainal on suur sõltuvus lääne relvadest ja Venemaal on vaieldamatult võimalus seda relvastust juurde toota, aga mitte piisavalt kiiresti. Selle tõttu seda pausi ongi vaja Venemaale sõjategevuses, et suuta uuesti end mobiliseerida suureks pealetungiks. Kaitses, ma arvan, suudaks Venemaa päris kaua sõdida," lisas ta.

Venemaa liidrid on viimastel päevadel väitnud, et Ukraina valmistub kasutama tuumajääke sisaldavat nn räpast pommi. Saksa hinnangul on see ennekõike infooperatsioon, millega mõjutada lääneriike.

"Ma arvan, et tegelikult soovitakse kõige rohkem mõjutada lääneriike selles suunas, et saaks peatada hetkeks relvaabi andmise või tekitada kõhklusi, segadust ja diskussiooni selle üle, mis täpselt toimub. See annaks nende jaoks mingi kergenduse või pausi, et nad saaksid võtta initsiatiivi uuesti ka diplomaatias enda kätte," selgitas Saks.