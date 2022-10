Vare: Venemaa püüab survestada Ukrainat vaherahule

Venemaa on asunud sõjas Ukraina vastu kasutama uut strateegiat – kuna lahinguväljal edu ei saavutata, siis üritatakse rakettide ja Iraani droonidega purustada Ukraina energiataristut ehk Ukraina tahetakse pommitada 18. sajandisse. Raivo Vare hinnangul püüab Venemaa survestada Ukrainat vaherahule.

Iraanilt saadud droonidega on Venemaa hävitanud juba 40 protsenti Ukraina energiainfrastruktuurist. Vastu talve alustatud teadliku taktika taga on majandusekspert Raivo Vare sõnul Kremli külm kalkulatsioon aja võitmiseks, et õpetada välja mobilisatsiooniga püütud inimesed, vahetada välja rindel olevad sõdurid ning koguda välisriikidest moona.

"Sisuliselt üritatakse pommitada vastu talve Ukraina rahvas ja majandus raskesse olukorda, et siis oleks sisemine surve Ukraina ühiskonnas "rahu iga hinna eest" poole liikumiseks suurem. Samal ajal käib rahvusvaheline protsess, kus türklasi kasutatakse n-ö jäälõhkujana, proovitakse üle ukrainlaste peade rääkida juhtivate lääneriikide juhtidega, et nemad omakorda survestaksid omakorda Ukrainat," rääkis Vare.

"Nii et kaks protsessi kokku on selgelt ainult selleks, et tekitada läbirääkimiste vajadus, kus venelased saaksid oma tingimustel või mingis osas omal tingimustel läbirääkimisi juhtida ja võita hingetõmbepaus. See ei tähenda, et nad tahavad rahu. Nad tahavad vaherahu. Neil on vaja lihtsalt hingetõmbepausi, see võib olla vaid neljaks aastaks, aga sellegipoolest ainult selleks, et jätkata," lisas ta.

Venemaa Iraani droonide ostust rääkis Washington augustis. Oktoobri alguses toimus esimene pommituslaine, mil Ukraina sõjavägi ei teadnud, millega oleks neid odavaid õhumopeede parem maha võtta. President Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et nüüd hävitatakse umbes 80 protsenti droonidest, mida aitavad lennutada Iraani instruktorid.

"Kuu aega tagasi septembris viisid venelased Iraanilt hangitud droonid Krimmi, et kasutada neid ukrainlaste vastu. Ja nagu ütlesime, siis Vene sõjaväelased Krimmis juhtisid neid Iraani droone, kasutasid neid kineetilisteks rünnakuteks kogu Ukrainas, sealhulgas Kiievis mõni päev tagasi ning igasuguste tsiviilinfrastruktuuri objektide ja tsiviilisikute vastu. See on tõesti laiduväärne. Ja näeme ka Iraani sõjaväelasi Krimmis kohapeal, kes aitavad Venemaad nendes operatsioonides," ütles USA välisminister Antony Blinken.

Ukraina eriväed teatasid pühapäeval, et Iraani rahvuskaardi instruktoreid on nähtud ka Valgevenes, kus lisaks õpetamisele osalevad nad sihtmärkide koordineerimises.

Kui alguses ei soovinud Iraani vastane Iisrael anda Kiievile infot droonide kohta, siis nüüd on väidetavalt ka see info edastatud. Veelgi enam, Iisrael korraldas Damaskuse lähedal asuva Dimasi sõjaväe lennuvälja rajatistele õhurünnakud, sest seal hoiti ja pandi kokku neid samu droone.

"Iraani droone kasutatakse tsiviilisikute terroriseerimiseks ja need on tarnitud Venemaale ilma siinse nõukogu heakskiiduta, mistõttu on tegemist resolutsiooni 2231 otsese rikkumisega," ütles Saksamaa suursaadik ÜRO Julgeolekunõukogus Antje Leendertse.

Diplomaatilises lahingus viidatud resolutsioon käib Iraani tuumaleppe kohta, mis sõlmiti 2015. aastal ja mida on püütud taaselustada.

Euroopa riigid tahavad ÜRO juhitud juurdlust rikkumiste väljaselgitamiseks. Vastasseis viitab, et lepe Iraani tuumapommi loomise peatamiseks läheb taas mõneks ajaks kalevi alla.

Kuid diplomaatiline lahing ei aita ukrainlasi külma vastu, vaja on elektrijaamu parandada, sest talv tuleb kohutava kiirusega.

"Selle parandamiseks on vaja tööjõudu, materjale, mehhanisme ja energiaobjektid on mastaapsed ja sinna on kõike palju vaja. See töö ise on vägagi mahukas, ka ajamahukas. See tähendab, et kui kahjustatakse otseselt katlaid, siis nende kahjustamine on väga pikaajaline, sest neid üleöö ei remondi," rääkis Raivo Vare.

Kõige remontimise jaoks ei pruugi energiakompaniidel varusid olla ning teadmata on, kas vajalikku materjali saaks üldse välismaalt hankida.

"Aga lisaks on ju see, et jätkatakse pommitamist. Tihtipeale Ukrainas öeldakse "juurdelennud" või "kohalelennud". Need lennud korduvad ajas. Venelased teevad seda trikki ka, et lasevad esimese korra ära, siis hakatakse parandama ja evakueerima ja siis tuleb järgmine pauk. Nagu praegu, kui esimese raundi tegid oktoobri alguses, siis nüüd tegid teise raundi otsa. Osa objekte olid korduvad, nii et see on täielik teadlik tegevus," rääkis Vare.