Otse kell 11.45: Euroopa Komisjoni tervisevoliniku ja Petersoni pressikonverents

Volinik Kyriakidese visiidi keskmes on vähiennetus ning vähi varajase avastamise ja ravi võimalused. Kohtumisel Petersoniga on muu hulgas kõne all COVID-19 olukord Euroopas ja Eestis ning valmisolek eelolevaks viirushooajaks.



Peterson ütles pärast covidi teema arutamist, et kogu Euroopa seisab silmitsi kasvava vaktsiinide ülejäägiga, mistõttu on vaja lepingutesse rohkem paindlikkust, mis võtaks arvesse muutunud olukorda.



"Peame oluliseks tagada COVID-19 vaktsiinide varu ka edaspidiseks. Samas on praeguseks tekkinud kogu Euroopas COVID-19 vaktsiinide ülejääk ja vajame lahendusi, et liikmesriikidesse ei jõuaks vaktsiine, millele seal kasutust ei ole. See tähendab nii annetusmehhanismide tõhustamist kui tarnete vähemalt ajutist peatamist," ütles Peterson.