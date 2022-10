PERH läheb psühhiaatriahaigla ehitushankega teisele katsele

"Tegemist on kordushankega, sest tänavu märtsis välja kuulutatud ehitushankel jäi ehituspartner leidmata," ütles regionaalhaigla infrastruktuuri arendustalituse projektijuht Indrek Rohi.

"Eelneval hankel oli võimalike ehituspartnerite huvi ehitamiseks suur, kuid pakkumiste esitamise ajaks oli puhkenud sõjategevus Ukrainas, mis mõjutas ehitusmaterjalide turgu ja tarneahelaid. Majanduse väliskeskkonna muudatused ja ebakindlus vähendasid drastiliselt ehituspartnerite huvi ja julgust pakkuma tulla," selgitas Rohi.

Rohi sõnul on viimastel perioodidel olnud ehitusturu muutusi pea võimatu ette prognoosida. "Ehitussektorit on väga tugevalt mõjutanud nii pandeemia kui ka sõda Ukrainas. Mõjutatud on ehitusmaterjalide turg, tarneahelad ning seda omakorda mõjutavad ka muudatused energiamajanduses. Ehitusmahud on vähenemas ning prognoositud on kuni kolmandiku võrra mahtude langust juba selle aasta lõpuks.

Regionaalhaiglal on psühhiaatriakliiniku ehituseks planeeritud omavahendid ning projekti rahastatakse osaliselt Euroopa Nõukogu Arengupanga ja Euroopa Investeerimispanga laenudega.

"Ehitushanke lõplik maksumus selgub alles peale konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse lõppu. Kui hanke läbiviimise järgselt selgub, et ehitusmaksumus ületab regionaalhaigla olemasolevaid võimalusi, tuleb haiglal leida koostöös riigiga projekti elluviimiseks täiendavaid vahendeid," lausus Rohi.

PERH-i juhtkond on uue hanke suhtes "mõõdukalt optimistlik" ning loodab hankega leida ehituspartneri, kes saab ehitustöödega alustada hiljemalt tuleva aasta kevadel. Endise Seewaldi suvemõisa territooriumil praegu tegutsev raviasutus on planeeritud kolida tervikuna uude valminud korpusesse Mustamäe meditsiinilinnakus 2026. aastal.

PERH-i uue korpuse ehitustööde käigus rajatakse väljakuulutatud hankega J. Sütiste tee 21 kinnistule psühhiaatriakliiniku haiglahoone, mis koosneb kolmest osast: ühekorruseline akuutravikorpus, kolmekorruseline ambulatoorse osa korpus ning kuuekorruseline palatisektsioonide põhikorpus.

Eri korpuseid ühendab esimese korruse ja keldrikorruse tasapind. Keldrikorruse kaudu liigub kaup, personal ning kiirabi. Esimese korruse kaudu liiguvad patsiendid, külastajad ja personal. Hoone esimesel korrusel hakkavad paiknema lisaks ka PERH-i koolituskeskuse ruumid ja keldrikorrusel osaliselt personali autoparkla.

Hoone arhitekt on arhitektibüroo Vaarpuu & Kõll ja sisearhitekt Pille Lausmäe sisearhitektuuri büroo.

PERH-i psühhiaatriakliiniku uue hoone eskiis (AB Vaarpuu & Kõll, Pille Lausmäe sisearhitektuuribüroo) Autor/allikas: pressimaterjal

Seewaldi saatus lahtine

Kuna PERH-il pole pärast uue psühhiaatriakliiniku valmimist praegust Paldiski maanteel Seewaldis asuvat ravikompleksi enam tarvis, on haiglal kavas kinnistu realiseerida. Müügiga seonduv on Rohu sõnul aga jäänud toppama, sest koostöös linnavalitsusega on tarvis esmalt lahendada kinnistu võimaliku ehitusõiguse küsimused.

"Kavatseme Seewaldi kinnistu müüa, et rahastada ravikorpuste ehitusi oma meditsiinilinnakutes. Seewaldi kinnistu väärindamiseks oleme algatanud linnavalitsuse korraldusega juba 2001. aastal maa-ala detailplaneeringu koostamise," sõnas Rohi.

Parima võimaliku linnaehitusliku lahenduse leidmiseks on regionaalhaigla koostöös arhitektide liidu ja Tallinna linnavalitsusega varem teinud arhitektuurikonkursi, mille võidutöö koostaja on koostanud detailplaneeringu eskiislahenduse. Kvartalisse on plaanitud rajada umbes 150 000 ruutmeetrit uut elamis- ja äripinda.

"Oleme detailplaneeringu menetluse käigus eskiislahendusele saanud enamuse linnaametite kooskõlastustest, kuid menetlus seiskus 2016. aastal. Detailplaneeringu menetlusega jätkamiseks teostame hetkel linna nõutud alusuuringuid," sõnas Rohi.

Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik on Eesti suurim, kus toimub pea 40 protsenti kogu psühhiaatrilisest ravist.