Epiidülevaade: koroonahaigeid satub rohkem haiglasse

Eelmise nädala jooksul lisandus 3219 koroona haigusjuhtu, neist 1055 oli laboratoorselt kinnitatud ja 2164 kliiniliselt diagnoositud. Eelmise nädalaga võrreldes püsis haigusjuhtude arv stabiilne, kliiniliselt diagnoositud ja laboratoorselt kinnitatud juhtude arv oluliselt ei muutunud.

Eelmisel nädalal tehti 9858 testi.

Haigestumus on langusrendis enamuses vanusgruppides. Suuremat kasvu täheldati vanusrühmades 15-19 aastat ja 25-29 aastat.

Seitsme päeva keskmine uute sümptomaatiliste Covid-19 hospitaliseeritute arv on kasvanud 8,7-lt 13-le. Eelmisel nädalal hospitaliseeriti 218 inimest, võrreldes üle-eelmise nädalaga on hospitaliseerimiste arv suurenenud 23,9 protsendi võrra. 218-st hospitaliseeritust 108 hospitaliseeriti sümptomaatilise Covid-19 tõttu (eelmisel nädalal oli see arv 66) ning ülejäänud juhtudel hospitaliseeriti patsiendid põhihaigusest tingituna ja Covid-19 diagnoositi kaasuva haigusena.

Esmaspäevase seisuga viibib haiglaravil 246 Covid-19 patsienti, neist intensiivravil viis patsienti, juhitaval hingamisel üks patsient. Tegemist on vaktsineeritud isikuga, kes on ravil sümptomaatilise Covid-19 tõttu.

Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 74 aastat (eelmisel nädalal oli 75). Üle 60-aastaste hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 89 protsenti patsientide üldarvust.

Eelmisel nädalal suri kümme inimest, kelle keskmine vanus oli 87,6 aastat, neist viis vaktsineerimata ja viis vaktsineeritud (sealhulgas üks inimene teise tõhusdoosiga). Kõikidel olid erinevad kaasuvad haigused/seisundid. Viiel inimesel oli peamine surmapõhjus Covid-19.

Keskmine päevane surmajuhtude arv viimase seitsme päeva jooksul on langenud võrreldes üle-eelmise nädalaga – 1,43 (oli 2,29). Viienda laine (alates 1. juuli 2022) surmajuhtumitest on vaktsineerimata inimeste osakaal 48,6 protsenti; neljanda laine jooksul moodustas vaktsineerimata inimeste osakaal 67,2 protsenti ja kolmanda laine jooksul – 74,5 protsenti.

Sekveneerimise andmetel on omikron-tüve osakaal sada protsenti. BA.5 osakaal on olnud stabiilne viimastel nädalatel ning moodustab koos tema järglastega üle 90 protsenti kõikidest ringlevatest alamliinidest. Omikroni BA.5.2 järglane BF.7 püsib samal tasemel. Olukorda jälgitakse tähelepanelikult.

Läinud nädala reoveeseire tulemuste põhjal on reovees SARS-CoV-2 viiruse sisaldus eelmise nädalaga võrreldes sarnasel tasemel, ligi 61 protsendi ulatuses punasel ohutasemel. Ligi 32 protsendi seiratud asulaproovidest on oranžil tasemel.