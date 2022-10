Järgmisel aastal rakendub elektrimüüjatele hinnariski maandamise mehhanism

"FTR ehk Financial Transmission Right võimaldab turuosalisel maandada kahe elektrituru hinnapiirkonna vahelist hinnariski," ütles Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa ERR-ile.

Eleringi elektrituru käsiraamatus toodud selgituste kohaselt on FTR finantsinstrument, millega pakub süsteemihaldur turuosalisele võimalust fikseerida piirkondadevaheline hinnaerinevus.

Selleks, et pakkuda fikseeritud hinnaga elektripakette on elektrimüüjal soov fikseerida tema enda poolt börsilt ostetava elektri hind. Elektribörsil hinda fikseerida ei saa, küll aga on võimalik eraldiseisval finantsturul (näiteks Nasdaq Commodities) sõlmida furtuurilepinguid elekribörsihinna fikseerimiseks.

Eestis aga puudub likviidne elektrifutuuride turg. Lähim likviidne ja toimiv elektrifutuuride turg on Soomes. Seejuures saab elektrifutuuri lepinguid sõlmida ainult Soome hinnapiirkonna elektribörsi hinna vastu, mis on Eesti elektrimüüjale piisav seni, kuni Soome ja Eesti elektribörside hinnad on samad. Viimastel aastatel on Soome ja Eesti hinnapiirkondade hinnad üha enamatel tundidel erinevad ja seega on elektrimüüjatel oluliselt kasvanud risk, mis kaasneb Soome-Eesti hinnapiirkondade elektribörsi hindade erinevusega. Siin tulevadki appi FTR-id, millega saab omakorda ära fikseerida Soome ja Eesti hinnapiirkonna hinnaerinevuse riski. See tagab Eesti elektrimüüjatele võimaluse fikseerida tema poolt ostetava elektri hind, et seda edasi müüa tarbijatele fikseeritud elektripakettidega,se lgitas Eleringi esindaja.

Ellermaa märkis, et Eesti ja Läti vahel on selline riskimaandusintrument olnud juba 2014. aastast saadik.

"Piirkondade hinnaerinevuste kasvades on nüüd Elering koostöös (Soome võrguettevõtte – toim.) Fingridiga välja töötanud ka Eesti ja Soome vahelise FTR-i," märkis Ellermaa. "FTR-i loomine ei ühtlusta otseselt Eesti ja Soome elektrituru hindu, küll aga võimaldab see maandada turuosaliste hinnariski. Elektri hulgituru osaline, kes on oksjonilt ostnud endale FTR-i, saab hinnavahe tekkimisel Eleringilt tagasimakseid hinnavahe ulatuses," rõhutas ta.

Ellermaa tõi näiteks, et kui elektrimüüja on oksjonilt ostnud aasta FTR-i, on ta fikseerinud enda portfelli jaoks Eesti ja Soome hinnavahe kõikumised terveks aastaks FTR-ina ostetud ülekandevõimsuse ulatuses.

Kui Elering müüb Eesti-Soome FTR-i ja näiteksoksjonil müüakse 100 MW ja hinnaks kujuneb 10 eurot MW eest, mille turuosaline maksab Eleringile iga tunni eest aastas. Elering omakorda maksab FTR-i ostnud turuosalisele tagasi mistahes tegeliku iga tunni Soome-Eesti turupiirkonna hinnaerinevuse. Näiteks, kui tegelikult kujuneb Eesti ja Soome börsihinna erinevuseks viis eurot, siis turuosaline on maksnud FTR-i eest 10 eurot, aga Eleringilt saab viis eurot, ehk ta on riski maanduse eest maksnud peale viis eurot. Kui tegelik hinnaerinevus on 18 eurot, siis Elering maksab turuosalisele 18 eurot ehk turuosaline on saanud tulu kaheksa eurot ja nii iga oksjonil ostetud megavati kohta, selgitas Eleringi pressiesindaja.

"Oluline on märkida, et kuna FTR-e müüakse oksjonil ja turuosalised, kes FTR-iga hinnariski soovivad fikseerida, teevad oma pakkumise, hinnates, kui suureks hinnaerinevus võib kujuneda, siis tegelikkuses toimiva turu korral kujuneb FTR-i hind ligilähedaselt võrdseks tegeliku hinnaerinevusega ehk FTR-i ostnud turuosaline ega Elering ei saa midagi soodsamalt, ei kanna kahju ega teeni lisatulu. Samas see võimaldab turuosalisel fikseerida, et hinnaerinevus Eesti ja Soome vahel ei ületa tema jaoks kuluna FTR-i hinda. Lisades sellele NASDAQ Commodities börsil kaubeldavad futuurid, saavad Eesti elektrimüüjatel pakkuda soodsamaid fikseeritud hinnaga pakette ise liiga suurt elektri hindade kõikumise riski võtmata," märkis Ellermaa.

Detsembris tuleb pakkumisele 2023. aasta ja 2023. aasta jaanuari ehk kuine Soome-Eesti FTR. Oksjonite täpne ajakava avaldatakse 7. novembril oksjoniplatvormil.

Konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja asetäitja Marilin Tilkson ütles ERR-ile, et kuna tegemist on börsi põhimõtetel toimuva protsessiga, saavad kõik turuosalised oksjonite toimumise ajakava, oksjonile pandavad mahud ning muud detailid teada ühel ajal. "Range ajakava ja see, et kõik turuosalised saaksid info üheaegselt, on oluline võrdse konkurentsi tagamiseks," rõhutas ta.

Oksjonid toimuvad veel selle aasta sees, et neil osalevad elektrimüüjad teaksid, kui palju nad saavad järgmisel aastal kasutada neid instrumente, märkis Tilkson.

Elering rahastab FTR-iga kaasneva hinnavahe kompenseerimist ülekoormustasust, mida süsteemihaldurid saavad kahe riigi hinnaerinevuste korral.