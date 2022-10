Rootsi kinnisvaraturg jaheneb üha kiiremini, raskused võivad jõuda Soome

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Rootsi kinnisvarahinnad langevad üha kiiremas tempos ja paljud kinnisvarafirmad on nüüd raskustes. Rootsi kinnisvaraturu probleemid võivad jõuda ka Soome.

Rootsi keskpank jätkab agressiivset rahapoliitikat ja elamispindade hinnad langevad. Hinnad on viimase kolme kuuga langenud 5,8 protsenti. Kõik märgid viitavad, et langus jätkub ka ülejäänud aasta jooksul, teatas Helsingin Sanomat.

Muutust on näha ka Stockholmi börsil. Rootsi kinnisvarafirmade aktsiad on sel aastal langenud umbes 50 protsenti.

"Raha on olnud pikka aega odav, nüüd on olukord muutunud," ütles finantsfirma Handelsbanken ökonomist Timo Hirvonen.

Rootsi keskpank Riksbank teatas septembris, et tõstab intressimäärasid 1,75 protsendi peale. Riigi majandus jaheneb, kuid majapidamistel on suured võlad. Laenud lähevad kallimaks ja see ohustab kinnisvarafirmade ärimudelit.

"Kui kinnisvarahinnad langevad ja intressikulud tõusevad, siis paljud firmad satuvad raskustesse," ütles finantsfirma Aktia ökonomist Lasse Corin.

"Rootsi kinnisvarainvestorid on viimase kümne aasta jooksul nautinud suurepärast turuolukorda. Nüüd on keskkond muutunud ja see muutus oli kiire," ütles Danske Banki analüütik Louis Landeman.

Rootsi kinnisvarafirmad on viimaste aastate jooksul hankinud üha rohkem raha võlakirjaturult. Intressimäärade tõusu tõttu saavad nüüd võlakirjaturult raha vaid üksikud Rootsi kinnisvarafirmad. Investorid muutuvad kõrge riskiga investeeringute suhtes ettevaatlikumaks, vahendas Helsingin Sanomat.

Rootsi kinnisvaraturu probleemid võivad jõuda Soome. Paljud Rootsi kinnisvarafirmad tegutsevad ka Soomes.

"Mõned Rootsi firmad võivad lähiajal oma kinnisvara maha müüa. Ma ei imestaks, kui müüki läheb ka Soomes asuv kinnisvara," ütles Landeman.

Rahvusvahelised investorid vaatavad Põhjamaa riike sageli ühe turupiirkonnana. Rootsi kinnisvaraturu raskused võivad investorite vaatenurgast üle kanduda kogu regioonile.

Soome kinnisvaraturg siiski erineb Rootsi omast. "Korterite hinnad pole Soomes viimastel aastatel samas tempos tõusnud ja majapidamistel on väiksemad võlad," ütles Hirvonen.