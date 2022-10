Ärileht: Tee-ehitaja süüdistab Tallinna ebavõrdses kohtlemises

TREV-2 Grupi juhatuse esimehe Sven Pertensi kinnitusel oli Tallinna Pronksi ja Jõe tänava rekonstrueerimise hanke tingimustes kirjas, et tänaval tuleb ka tööde tegemise ajal mõlemas suunas üks sõidurada lahti hoida. Et nüüd on liiklus täielikult kinni, kahtlustab Pertens linna hanketingimustega sahkerdamises.