Tallinn tahab ristmike ringiehitamisega lepitada rattureid ja jalakäijaid

"Ristmike renoveerimisega on plaan korrastada olemasolevat linnaruumi," ütles Karel Saar Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist.

Saare sõnul on kavas rajada muuhulgas ka uued jalgratturite ja jalakäijate liikumiskoridorid, et ei tekiks kahe liikleja vahel konflikti, nagu on juhtunud siis, kui rattateel liikuv jalgrattur on otsa sõitnud bussist väljuvatele inimestele.

Ümber tahetakse ehitada kesklinna ristmikud, nagu Gonsiori-Kuhlbarsi, Gonsiori-Laulupeo, Gonsiori-Vesivärava ja Petrooleumi-Tuukri ristmikud.

Hanke eeldatav maksumus on 500 000 eurot. Ristmike reoveerimine peaks teoks saama järgmise aasta 1. juuliks.

Samal ajal otsib Tallinn hankega ka bussipaviljonide korrastajat. Selle hanke eesmärgiks on eri tänavakattetüüpide paigaldamine ühissõidukipeatustesse. Hange hõlmab olemasoleva katendi lammutamist ja uute kihtide paigaldamist. Tööde mahtu kuuluvad näiteks ühissõidukipeatused, nagu Pronksi, Kalevi, Hallivanamehe ja Tedre.