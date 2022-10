Ministeeriumile pole Pronksi tänava ehitushanke teemal kaebusi laekunud

Neljapäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et tee-ehitaja TREV-2 Grupi juhatuse esimehe Sven Pertensi kinnitusel oli Tallinna Pronksi ja Jõe tänava rekonstrueerimise hanke tingimustes kirjas, et tänaval tuleb ka tööde tegemise ajal mõlemas suunas üks sõidurada lahti hoida. Kuna nüüd on liiklus täielikult kinni, kahtlustas Pertens linna hanketingimuste muutmises.

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilase sõnul on hankija seotud enda kehtestatud tingimustega kuni lepingu lõpuni, välja arvatud juhul, kui lepingut muudetakse. "Lepingu muutmine peab aga vastama riigihangete seaduses toodud nõuetele. Täpsemalt näeb riigihangete seadus ette seitse erinevat alust lepingu muutmiseks ning tellija peab iga kord hoolikalt hindama, kas muudatus on lubatav," sõnas Mesilane.

Ajakirjanduses ilmunud tõsistele süüdistustele vaatamata ei saa ministeeriumi riigihangete järelevalvega tegelev osakond asja süvitsi uurida. Mesilane ütles, et rahandusministeerium ei saa ajakirjanduses ilmunud väidete põhjal anda olukorrale ametlikku hinnangut ega algatada menetlust, sest väärteomenetlust ei ole lubatud alustada rikkumise leidmiseks.

"Juhul, kui esineb põhjendatud kahtlustus seaduse rikkumises, on võimalik ministeeriumile esitada teade rikkumise toime panemise kohta ning kui menetlejal tekib teabe põhjal süüteokahtlus, alustatakse väärteomenetlust," selgitas Mesilane.

Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine läheb eeldatavalt maksma 14,3 miljoni eurot. Tee on autodele tervikuna suletud kõigil kolmel ehitusetapil.