Mart Helme jutt Ukrainas rahu poolt olemisest tõi poliitikute kriitikalaine

Helme ütles kolmapäeval ERR-i venekeelses saates "Otse uudistemajast", et EKRE toetusele võib mõju omada erakonna neutraalne positsioon Ukraina sõja suhtes.

"Me leiame, et parim lahendus - see on rahuleping, kui raske see ka ei oleks mõlemale poolele - nii vähemalt ei hukku enam inimesed. Me pole Venemaa poolt või Ukraina poolt, me oleme rahu poolt," rääkis Helme.

Samuti riigikogus opositsiooni kuuluva Keskerakonna liige Enn Eesmaa teatas, et Mart Helme lausung Venemaa agressiooni kohta Ukrainas tuli suure üllatusena: "Kuna tegemist on tipp-poliitikuga, on kummastav, et keegi, kes on tavakodanikest hoopis rohkem informeeritud, võib täna olla arvamusel, et ei soovi toetada konflikti kumbagi osapoolt. See positsioon pole mitte pelgalt arusaamatu, vaid koguni kohatu. Seda rohkem, et Mart Helme hääletas 18. oktoobril koos oma eri fraktsioone esindanud 87 kolleegiga Venemaa agressiooni karmilt hukka mõistva riigikogu avalduse poolt."

"Jään lootma, et ilmselt oma isiklikku seisukohta kardinaalselt muutnud Mart Helme arvamus pole kogu ta erakonna EKRE suhtumine praeguse ajastu suurimasse tragöödiasse," lisas Eesmaa.

Reformierakonna esindaja Kristen Michal avaldas Delfis arvamusloo, kus märkis, et olukorras, kus Venemaa on suundunud Ukrainasse tapma naisi ja lapsi, annab Mart Helme ütlus signaali, et ütlejal on ükskõik.



"Küüniline on põhjus, miks sellest juttu aetakse. EKRE on alates Keskerakonnaga ühte heitmisest võtnud nende valijaid. Alguses eestikeelseid, nüüd katsetatakse venekeelsetega. Seetõttu ka venekeelne jutt, et ollakse rahu poolt, mitte Ukraina võidu ja rahva vabaduse poolt," lisas Michal.

Isamaasse kuuluv välisminister Urmas Reinsalu ütles, et EKRE neutraliteet Venemaa sõjas Ukraina vastu on Eesti ja Ukraina jaoks surmavalt ohtlik retoorika.

"Ma tegelen maailma kaugemate riikide veenmisega, et sellised hoiakud on moraalitud. Seda mõistetamatum on taoline retoorika Eestis," ütles Reinsalu. "See on Eestile ja Ukrainale surmavalt ohtlik retoorika."

Sotsiaaldemokraadist Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser postitas sotsiaalmeediasse Mart Helme pildi ning lisas küsimuse: "Tänase päeva küsimus: mis neil tema kohta on?"

Riigikokku mitte kuuluva erakonna Eesti 200 liige julgeolekuekspert Kalev Stoicescu märkis, et EKRE on läinud oma häältenäljas liiga kaugele, püüdes venekeelseid valijaid mistahes retoorikaga. "Kõik teised erakonnad on hämmingus. Mida me teeme? Mida ma oskan vastata? Hoidkem EKRE võimust nii kaugele kui võimalik. Kes on nõus EKRE-ga valitsust moodustama, see on on reetur. Piirid olid ennegi ületatud, nüüd seda enam," teatas ta.