Reinsalu Helmest: ei saa olla neutraalne genotsiidi suhtes

Reinsalu tõi võrdluseks ÜRO-s toimuvad hääletused, kus kolm neljandikku liikmesriikidest hääletab selle poolt, et mõista hukka Venemaa tegevus ehk need riigid on selgelt Ukraina poolt.

"Need riigid, kes hoiavad kõrvale ja ei osale hääletuses, need on nurga taga. Ma ei tea, Kesk-Aafrika Vabariik, Kõrgõzstan, Mongoolia, Hiina. Nemad ütlevad, et nad on rahu poolt ja et nad on neutraalsed. Et nad ei ole ei Ukraina poolt ega Venemaa poolt," rääkis Reinsalu.

Ta lisas, et varem neutraalsed riigid, nagu Šveits, Austria ja Iirimaa ei ole Ukraina küsimuses neutraalsed, sest nad jagavad ühiseid väärtusi.

"Ei saa olla neutraalne genotsiidi ja ühe rahva hävitamise küsimuses ning öelda, et lõpptulemus on ühe sõja lõpetamine. Kui me kohtume maailma kõige kaugemate piirkondade riigijuhtidega, siis me seletame neile, et see (neutraalsus Ukraina sõja küsimuses - toim) on moraalselt vildakas ja nende endi rahvuslikke huve kahjustav ning ka kogu inimkonna huvisid kahjustav positsioon. Ja seda üllatavam on kuulata niisugust mõttekäiku, ükskõik kuidas seda hiljem õigustatakse või leevendatakse, meie enda kodumaal, kus me oleme selle agressorriigi naaberriik," ütles Reinsalu.

Helme ütles kolmapäeval ERR-i venekeelses veebisaates "Otse uudistemajast", et EKRE toetusele võib mõju omada erakonna neutraalne positsioon Ukraina sõja suhtes.

"Me leiame, et parim lahendus – see on rahuleping, kui raske see ka ei oleks mõlemale poolele – nii vähemalt ei hukku enam inimesed. Me pole Venemaa poolt või Ukraina poolt, me oleme rahu poolt," rääkis Helme.

Helme ise teatas neljapäeva hommikul pressiesindaja vahendusel, et tema sõnakasutus venekeelses ERR-i veebisaates oli ebaõnnestunud, kuid ta jääb endale kindlaks, et praeguses geopoliitilises olukorras on maailmale kõige kasulikum rahu sõlmimine.

EKRE esimees ja Mart Helme poeg Martin Helme ütles, et tegemist oli "ebaõnnestunud lausega". "Ebaõnnestunud oli ta selle nurga alt, justkui me ei toetaks Ukrainat, aga põhisõnum, mida Mart tahtis öelda, oli see, et peaks keskenduma rahule püüdlemisele. Mart on üks paremaid geostrateegilisi analüütikuid Eestis, kes näeb seda suurt pilti. Aeg-ajalt unustab ta ära, et tal on vaja hoida valimistel sõnumidistsipliini," rääkis Helme.