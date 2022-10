Danske hindab rahapesu trahviks 2,08 miljardit eurot

Pank teatab kolmanda kvartali aruandes, et USA justiitsministeeriumi, väärtpaberi- ja börsikomisjoni ning Taani riikliku erikuritegevuse üksusega kooskõlastatud lahendus läheb suure tõenäosusega maksma 2,08 miljardit eurot. Varem hindas pank võimaliku trahvi suuruseks 200 miljonit eurot.

Samas märgib Danske, et läbirääkimised võimudega jätkuvad ja endiselt ei ole kindel, et kokkulepe saavutatakse. Pank loodab, et lahenduseni jõutakse aasta lõpuks, kuid asjaajamise kiirus ei ole Danske kontrolli all.

Selleks, et võimalik trahv tasuda, tegi pank ka eraldise kolmandas kvartalis, lisades 2018. aastal eraldatud 200 miljonile eurole 1,88 miljardit eurot, süvendades kolmanda kvartali kahjumi 2,3 miljardile eurole.

Danske Banki Eesti haru kasutati rahapesuks. Aastatel 2007–2015 voolas hämarat raha suurusjärgus 200 miljardit eurot läbi Eesti haru, mis teenindas Eesti mitteresidente. Pank küll asus 2014. aastal, peale finantsinspektsiooni kontrolli, mitteresidentide teenindamist vähendama, kuid tegevust ei lõpetanud.

Skandaali puhkemine kahjustas nii panga, Eesti kui ka Taani mainet ja raskendas siinsete finantsasutuste tegevust. Finantsinspektsioon sulges rahapesu tõttu Danske Eesti filiaali.