Ajalehed: Marko Mihkelson tegi lapseealisest kohatuid pilte

Postimees kirjutas, et mõni aasta tagasi avastas lapsevanem oma lapse mobiiltelefonist pilte, millel oli kujutatud last kohatutes poosides, seejuures oli lapseealine alasti või napis riietuses.

Postimees rõhutas, et Mihkelsoni suhtes ei algatatud kriminaalmenetlust, tegemist oli tsiviilküsimusega. Ehkki lapse üks vanematest pidas fotosid ülimalt häirivaks, teine samas mitte, on Postimehele teadaolevalt leitud, et kuigi Mihkelsoni käitumine on olnud ebamõistlik, see kuriteoks ei kvalifitseeru.

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi põhjendas artikli avaldamist sellega, et tuntud poliitiku valgustkartvad saladused on klassikaline võimalus šantaažiks. Ta kirjutab, et julgeolekukriisi taustal võib Eesti välispoliitika juhtide eraelus toimunud sündmustest potentsiaalselt saada ka julgeolekut puudutav küsimus.

"Kuna Eesti Vabariik ajab väärtuspõhist välispoliitikat, peavad ka meie välispoliitika juhid olema kristallpuhta taustaga," märgib Hõbemägi.

Eesti Päevaleht kirjutas, et politsei järeldas, et fotode näol ei olnud tegu lapspornoga ning menetlus lõpetati.

Juhtunuga kursis olevate ekspertide hinnangutest tuleneb Eesti Päevalehe andmeil, et Mihkelsoni teguviis oli taunitav, kuid keegi neist ei lähe sellest oma hinnangutes kaugemale.

Ka kohus nõustus ajalehe teatel politsei ja prokuratuuriga, et tegu on eetiliselt taunitav ning situatsioonis, kus lapsel puudub teadmine tema alasti pildistamisest, tuleb eelkõige lähtuda lapse keha puutumatuse põhimõttest. Samas leidis kohus sedagi, et Mihkelson on olukorra tõsidusest aru saanud, vabandanud ja järeldused teinud.

Konkreetne vaidlus Mihkelsoni ja laste isa vahel lahenes kompromissiga, mille detailide avaldamine on kõigile osapooltele keelatud.

Mihkelson: lugu puudutab sassis peresuhteid

Marko Mihkelson avaldas neljapäeva õhtul sotsiaalmeedias selgitused ilmunule.

"Lugu ise puudutab sassis peresuhteid selle kõige räpasemas vormis ja motivaatoriks võitlus laste hooldusõiguse üle. Materjalide süstemaatilise meediasse pakkumise taga on laste isa ja tema tänane elukaaslane," kirjutas Mihkelson.

"Hooldusõigusvaidlus, mis kestis isa kaebuste tõttu riigikohtuni, lõppes ema võiduga ja isa soov emalt lapsi ära võtta ei läinud läbi," lisas ta.

Mihkelsoni sõnul pole ta siiani avalikult lugu kommenteerinud laste kaitsmise eesmärgil.

"Olen ennekõike laste kaitsmise eesmärgil seni hoidunud omapoolsest igasugusest avalikust kaitsest, kuid pidanud viimase kolme aasta jooksul lugu põhjalikult selgitama lugematu hulk kordi. Seejuures on neid fotosid hinnanud ka pädevad ametkonnad ning õiguserikkumisi pole leitud. Olen loobunud ka oma õigusnõustajate soovitusest pöörduda ise politseisse, et teise poole suhtes alustada menetlust sõnumisaladuse rikkumise asjus."

Mihkelsoni sõnul on ta toimunust teavitanud ka Reformierakonna juhtkonda. "Seetõttu ei saa rääkida julgeolekuriskist või võimalusest mind minu tööalases tegevuses mõjutada," lisas ta.