Berendson: ajakirjandus jätab sageli laste huvidest lähtudes lood avaldamata

Berendson rääkis, et Õhtuleht on Mihkelsoni lugu menetlenud paar kuud.

"Kuna kohus oli öelnud, et see ei ole probleem ja ka politsei, prokuratuur ja lastekaitse ütlesid, et see ei ole probleem, siis me olime päris raske otsuse ees. Ühest küljest on tegemist väga huvitava looga ja me võime eeldada, et äkki poliitik on šantažeeritav nagu on täna kõlanud sellised väited, aga selgus, et see poliitik ei ole šantažeeritav, kuna ju tema erakonna esimees ja julgeolekuorganid teadsid sellest juhtumist. Siis meil tekkis selline küsimus, et mis on see avalik huvi, kuidas me suudame seda põhjendada, sest kuidas iganes me seda kirjutame, avaldame, siis selle loo lõpus ja alguses ja igal pool läbivad tegelased on need lapsed, kes selle juhtumi avalikustamisega saavad päris tõsiselt pihta," rääkis ajakirjanik.

"Ja meie tegime sellise otsuse, et enne, kui asjaosalised kõik ise avalikult ei soostu selgitama seda juhtunut, siis n-ö vihjete ja spekulatsioonide teemal on see asi, mida kindlasti avaldada ei tule," ütles Berendson, lisades, et nad ei pannud loo avaldamise ees siiski lõplikult ust kinni.

Berendsoni sõnul otsustab ajakirjandus tihtipeale lugusid laste huvidest lähtuvalt mitte avaldada.

"Sellistes väga delikaatsetes juhtumites ajakirjandus aeg-ajalt ütleb, et ei, ma ei tee lugu. Ma oskan kindlasti oma minevikust tuua paar väga tugevat lugu, kus me oleme aru saanud, et selle loo avaldamine meedias lõpeb lapse jaoks tõenäoliselt suitsiidikatsega ja me oleme öelnud, et me ei tee seda lugu. Siin ajakirjandus, ma kipun uskuma, tihtipeale ütleb, et kui lapse huvid on mängus, siis me ei avalda seda lugu. Aga on ka teistsuguseid näiteid."

Berendsoni hinnangul on Mihkelsoni puudutava juhtumi avaldamisel sellega seotud lastele väga suur kahju. "Mida rohkem me seda juhtumit ajakirjanduslikult menetleme, seda suurem see kahju saab olema. See ei ole üldse mingi võltspaatos, mida ma siin räägin. Lapsed on väga sensitiivne materjal. /.../ Ma võin öelda, et ma olin pisut kurb selle ajakirjandusliku menetluse üle," lisas ta.

Miks Postimees ja Eesti Päevaleht loo just nüüd avaldasid, selle kohta ütles Berendson, et praegu oli ilmselt viimane aeg seda teha.

"Kui selle looga oleks tuldud näiteks kaks kuud hiljem, siis oleks võinud öelda, et see on valimisvõitlusesse sekkumine. Praegu on selline enam-vähem viimase piiri peal, sest Marko Mihkelon on väga tuntud persoon Eesti avalikus elus ja poliitikas. Kui ma peaksin ennustama, siis ma arvan, et Marko Mihkelsonil on väga raske jätkata poliitikas," ütles ta.

Neljapäeval kirjutasid Postimees ja Eesti Päevaleht, kuidas riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson on teinud kohatuid pilte oma abikaasa lastest. Mihkelsoni sõnul on skandaali taga hooldusõiguse vaidlus laste ema ja isa vahel.