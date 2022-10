Kärmas Mihkelsonist ilmunud lugudest: oluline on ekspertide arvamus

Teleajakirjanik Mihkel Kärmas ütles riigikogu liikme Marko Mihkelsoni kohta avaldatud lugusid kommenteerides, et tähtis on, mida arvavad toimunust juhtumiga kursis olevad eksperdid.

Väited, et poliitik Marko Mihkelson on teinud lastest sobimatuid fotosid, jõudsid paar aastat tagasi kõigisse suurematesse meediamajadesse, kuid laste huvide kaitsele ning politsei ja kohtu otsustele toetudes neid ei avaldatud. Postimees põhjendas nüüd loo avaldamist sellega, et Mihkelsoni võidakse piltide pärast šantažeerida.

ETV "Pealtnägija" toimetusse jõudsid Mihkelsoni abikaasa laste hooldusõiguse vaidlust puudutavad materjalid koos kõnealuste piltidega kaks aastat tagasi.

"Tutvusime, rääkisime erinevate allikatega, pidasime toimetuses nõu ja otsustasime, et me vähemasti tollel hetkel ei avalikusta seda lugu. Kõik see asetub konfliktse laste hooldusõiguse konteksti. Kusjuures ka selles hooldusõiguses on teinud kohus otsuse ja öelnud, et lastel ei ole ohtu selles peres. Lisaks vaatas materjalile otsa hulk eksperte, kes ei näinud selgeid märke väärkohtlemisest," selgitas "Pealtnägija" saatejuht Mihkel Kärmas.

Kui "Pealtnägija" vedu ei võtnud, pöördus vaidluse teine pool ajalehetoimetuste poole. Delfi ja Eesti Päevalehe toimetus hakkas teemat uurima möödunud aasta sügisel ja jõudis samuti järeldusele, et lugu pole võimalik avaldada.

"Kaks suurt põhjust. Üks oli see, et kogu see kese on ju lapsed. Me püüame siin näilisusega parandada ja rääkida kaitse- ja välispoliitikast, mingitest muudest väärtustest, aga kese oli, on ja, ma kardan, et jääbki lastekeskseks. Ja teine põhjus oli see, et põhja prefektuuri lastega tegeleva grupi juht ütles selgelt, et seal ei ole midagi, nendes piltides ei ole midagi sellist, mis oleks väärt asja algatamist," selgitas Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Mihkel Kärmas, kes on skandaali põhjustanud pilte näinud, jätab hinnangu andmise ekspertidele. Ta ei kahetse, et "Pealtnägija" jättis loo kahe aasta eest tegemata.

"Neile, kes kritiseerivad ja räägivad mingist mätsimisest, tuletaks meelde, et ajakirjanikud sageli teavad delikaatset, isegi pikantset informatsiooni ka nende samade kriitikute enda mineviku kohta, sest a) puudub avalik huvi või b) puuduvad tõendid," rääkis Kärmas.

"Oluline on, mis on ekspertide mulje. Ma ütlen veelkord – kohtud on nendele asjadele vaadanud kahes eraldi menetluses otsa, eksperdid on neid korduvalt vaadanud, politsei on kriminaalmenetluse võimaliku algatamise käigus neile otsa vaadanud. Ei ole oluline, mida Mihkel Kärmas arvab. Kõik need spetsialistid, kelle töö ja professioon on nendele materjalidele anda hinnang, on öelnud, et ei tule kokku seda kaasust," kommenteeris Kärmas.

Politsei kinnitas seda ka reedel, öeldes, et "kõik pildid, kus laps on alasti, ei ole keelatud. Käesoleval juhul tuvastas politsei, et tegemist ei ole lapspornograafiliste ega ka erootiliste piltidega, mistõttu menetlust ei alustatud".

Neljapäeval kirjutasid Postimees ja Eesti Päevaleht, kuidas riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson on teinud lapsealistest kohatuid pilte. Mihkelsoni sõnul on skandaali taga laste hooldusõiguse vaidlus.