Leedu minister: Sobtšaki saabumine Leedule ohtu ei kujuta

Pole teada, kas Venemaa opositsioonipoliitik Ksenija Sobtšak viibib veel Leedus või on sealt kuhugi edasi sõitnud, ütles Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis. Ministri sõnul ei kujuta Sobtšaki võimalik Leedus viibimine Leedu mingit ohtu ning riigivõim tema sealviibimises probleemi ei näe.

Landsbergise sõnul ei teinud Leedu piirivalve Sobtšakki riiki lubades midagi valesti.

"Proua Sobtšak ületas piiri kehtiva Iisraeli passiga, tõendades sellega oma Iisraeli kodakondsust. Sellistel isikutel on õigus EL-i piiri ületada. Neil on ka vastavalt Leedu seadustele õigus ületada Leedu piir ja jääda EL-i territooriumile 90 päevaks," selgitas minister.

Samal seisukohal on ka Leedu riikliku julgeoleku ameti direktor Darius Jauniskis, kelle hinnangul võib Venemaa Sobtšaki Leetu saabumist küll ära kasutada propaganda eesmärgil.

"Minu arust nad muidugi võivad. Kui me vaatame Vene propaganda arengut ja edenemist, kasutavad nad iga võimalust kritiseerida Leedu valitsust, seda ähvardada ja hirmutada," ütles Leedu julgeolekujuht.

Teisiti arvab tunnustatud sõltumatu poliitikavaatleja Marius Laurinavicius, kelle sõnul Sobtšak oli ja on Kremli projekt ning tema piiriületus näitab, et Leedu senine piiriületussüsteem, mis peaks ära hoidma Kremli heaks töötavate isikute saabumise Leetu ja sealtkaudu mujale Euroopa Liitu, ei tööta.

"Sobtšak on režiimi loomulik osa, ta on ise panustanud režiimi püsimisse ja teda kaitseb Putin ise. Seega pole mingit põhjust öelda, et režiim teda kuidagimoodigi taga kiusaks," arvas Laurinavicius.

Poliitikut ja televisiooni saatejuhti Sobtšakki on üsna üldiselt peetud pseudoopositsionääriks, kes tegelikult on Kremli käpiknukk. Selliseid vaateid on väljendanud ka Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi.

"Ütlen otse, mina ei pea Ksenija Sobtšakki tõeliseks opositsioonitegelaseks, tegelikuks opositsiooniaktivistiks, veel vähem opositsioonijuhiks. Minu arust on ta palju aastaid olnud Putini Trooja hobune Venemaa opositsioonis," ütles Venemaa Euroopa Liikumise juht Daniil Konstantinov.

Välistatud pole võimalus, et Sobtšaki Venemaalt põgenemise näol on tegu Venemaa infooperatsiooniga lääneriikide eksitamiseks.