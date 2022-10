Sõja 247. päev: Haidai sõnul liiguvad Ukraina väed Luhanskis aeglaselt edasi

Oluline reedel 27. oktoobril kell 22.25:

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski kõhkleb, et Venemaa osaline mobilisatsioon on lõpule jõudnud nagu väitis Moskva.

- Serhi Haidai: Ukraina väed edenevad aeglaselt Luhanskis edasi;

- Ramzan Kadõrov kinnitas tavatult 23 Tšetseenia sõduri hukkumist Ukrainas;

- AP: USA saadab veel 275 miljoni dollari eest sõjalist abi Ukrainale;

- Zelenski: Venemaa on alates veebruarist teinud Ukrainale üle 4500 raketirünnaku;

- ISW: Putin eitab jätkuvalt Ukraina riigi suveräänsust ning seega ei saa pidada tõsiseid läbirääkimisi;

- Briti luure: alamehitatud Vene üksused on asunud rindejoonel kaitsele;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 480 sõdurit ja kolm drooni.

Zelenski kahtleb, et Venemaa osaline mobilisatsioon on lõppenud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kõhkleb, et Venemaa osaline mobilisatsioon on lõpule jõudnud nagu väitis Moskva.

Zelenski ütles, et Vene-meelsete vägede kehv tegutsemine tähendab, et Venemaa võib vajada sõtta rohkem mehi kui mobilisatsiooniga kuulutatud.

"Venemaa võib varsti vajada uut lainet inimestest, keda sõtta saata," ütles Zelenski reedel videopöördumises.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ütles varem, et 300 000 reservväelase kokkukutsumine Ukrainasse saatmiseks on lõppenud.

Serhi Haidai: Ukraina väed edenevad aeglaselt Luhanskis edasi

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai teatas Telegramis, et Ukraina relvajõud jätkavad edusamme Svatove-Kreminna suunal. Samuti tõrjuti Vene vasturünnak Bilohorodkas.

Haidai rõhutas, et pealetungi aeglustab ilmastik – vihma tõttu jääb sõjatehnika mutta kinni ning edeneda saab ainult jalavägi.

Ramzan Kadõrov kinnitas tavatult 23 Tšetseenia sõduri hukkumist Ukrainas

Venemaa Tšetšeenia Vabariigi pikaaegne juht Ramzan Kadõrov kinnitas, et Ukraina rünnakus hukkus 23 Tšetseenia sõdurit ning veel 58 sai haavata. Tegu on Vene vägede poolt tavatu tunnistusega, kuna siiani on kaotuste arvu püütud alati minimeerida.

Vitali Klõtško: Kiievis võib regulaarne elektrivarustus taastuda kahe või kolme nädala pärast

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et linnas taastub regulaarne elektrivarustus kahe või kolme nädala pärast. Seda juhul, kui Venemaa ei ründa kriitilist taristut. Klõtško sõnul on linna õhutõrjevõimekus paranenud, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina ametnik: Venemaa poolt okupeeritud Hersoni tänavatel on rohkem Vene sõdureid kui kohalikke inimesi

"Olukord Venemaa poolt okupeeritud Hersonis on pingeline, kuna Venemaa on sinna viinud palju sõdureid. Linnatänavatel on rohkem Vene sõdureid kui kohalikke elanikke," ütles Hersoni linnavolikogu liige.

Kiiev: Moskval on vähe rakette ja Venemaa lõpetas seetõttu Ukraina sõjaväebaaside ründamise

"Täppisrakettide puuduse tõttu muutis Venemaa taktikat, Venemaa ründab nüüd ainult kriitilise tähtsusega taristut, mitte sõjaväebaase," ütles Ukraina õhujõudude pressiesindaja.

AP: USA saadab veel 275 miljoni dollari eest sõjalist abi Ukrainale

USA ametiisikud kinnitasid anonüümseks jäädes Associated Pressile, et Ameerika Ühendriigid kavatsevad toetada Ukrainat veel ühe 275 miljoni dollari suuruse abipaketiga. Paketis sisaldub suuresti laskemoon relvasüsteemidele, mis juba on Ukrainale antud.

Ametlik teadaanne peaks saabuma reede jooksul.

Poola president: Venemaa üritab Ukrainas sõda külmutada

"Venemaa tõestamata väited Ukraina räpase pommi kohta on Moskva katse survestada lääneriike, et nad lõpetaksid Ukrainale abi andmise. Venemaa tahab sõda külmutada," ütles Poola president Andrzej Duda.

Duda kutsus lääneriike üles jätkama Ukraina abistamist. Duda sõnul ei tohiks lääs alluda Venemaa väljapressimisele, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina lõunaringkond hävitas taas kaks Vene laskemoonaladu

Ukraina relvajõudude lõunaringkonna rindeülevaate kohaselt hukkus viimase ööpäevaga nende vastutusalas ligikaudu 44 Vene sõdurit. Samuti tulistati alla üks Vene lennuk ja helikopter ning hävitati muud tehnikat.

Lisaks hävitati kaks Vene laskemoonaladu.

Zelenski: Venemaa on alates veebruarist teinud Ukrainale üle 4500 raketirünnaku

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et lähipäevil on Vene väed Ukraina sihtmärkide pihta suunanud üle 30 Shahed hulkurdrooni, millest 23 tulistati alla.

Zelenski sõnul on Venemaa alates täieulatusliku invasiooni alguses tulistanud Ukraina pihta üle 4500 raketi ning teinud kokku üle 8000 õhurünnaku.

Ukraina president lubas, et vastase lennukid ja helikopterid langevad ning Ukraina rahvas ei lange.

Videopöördumine tehti tavatult õues ning Zelenski sõnavõtu ajal näidati ka ühte alla tulistatud drooni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski koos alla tulistatud drooniga Autor/allikas: Ukraina presidendi kantselei/www.president.gov.ua

Zelenski tõi oma videopöördumise käigus mitmeid paralleele Natsi-Saksamaa ning Venemaa agressiooni vahel ning kinnitas, et "Reichskommissariaadid ning pseudovabariigid surevad [lõpuks] ühtemoodi."

ISW: Putin eitab jätkuvalt Ukraina riigi suveräänsust ning seega ei saa pidada tõsiseid läbirääkimisi

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma viimases rindeülevaates, et Vladimir Putin eitab jätkuvalt Ukraina riigi suveräänsust.

Selline positsioon ei ole ISW hinnangul kooskõlas ettepanekuga pidada tõsiseid rahuläbirääkimisi.

Putin teatas neljapäeval kõnes Valdai klubile, et ainus tõeline Ukraina suveräänsuse tagaja saab olla Venemaa, kuna Venemaa olevat Ukraina loonud.

Vene president kordas oma kõnes varasemat valeväidet, et ukrainlased ning venelased on "üks rahvas". Sellisest retoorikast ilmneb, et Putini jätkuv eesmärk sõjas on Ukraina riigi ja rahva hävitamine.

Samuti tõi ISW välja, et nii Vene kui ka Ukraina allikate sõnul tegelevad Ukraina üksused Vene vägede kurnamisega Hersonis.

Southern Axis Update:#Russian forces are continuing to make defensive preparations along the east bank of the #Dnipro River in #Kherson Oblast.

Samuti on nii Vene kui ka Ukraina allikad kinnitanud jätkuvaid lahingud riigi idaosas Bilohorivkas, millest võib lugeda välja Ukraina vägede tegutsemise Kreminnast lõuna pool.

Briti luure: alamehitatud Vene üksused on asunud rindejoonel kaitsele

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaates tuuakse välja, et Vene relvajõudude üksused Ukrainas on tihti alamehitatud.

See on ka Vene väejuhatusele kohale jõudnud ning viimase kuue nädala jooksul on Vene üksused asunud rohkem kaitsesse, kuna alamehitatud üksused pole võimelised rünnakuteks.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 October 2022



Find out more about the UK government's response:



#StandWithUkraine

Brittide hinnangul on Vene vägede olukord Ukrainas habras isegi siis, kui suudetakse tugevasti koondada olemasolevad kaitseliinid.

Initsiatiivi taas enda kätte haaramiseks peaksid Vene väed looma uusi kõrgema kvaliteediga mobiilseid üksuseid, mis suudaksid reageerida Ukraina vägede läbimurretele ning teha ka ise vastupealetunge.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 480 sõdurit ja kolm drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 69700 (võrdlus eelmise päevaga +480);

- tankid 2640 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 5378 (+14);

- lennukid 272 (+1);

- kopterid 251 (+2);

- suurtükisüsteemid 1698 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 379 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 192 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1401 (+3);

- tiibraketid 351 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4088 (+10);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 151 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.