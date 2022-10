Marin: NATO ratifitseerimise ajakava on võimatu ennustada

Marin märkis, et ta peab oluliseks, et Rootsi ja Türgi arutavad omavahel NATO ratifitseerimisega seotud küsimusi. Marin ütles ka, et Türgi mure Rootsi suhtes on olnud seotud terrorismi ja varem ka relvaekspordiga.

Marin lisas, et ta vestles hiljuti Prahas Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Peaministri sõnul pole Türgil Soomega lahkhelisid, mis ratifitseerimist takistaksid.

Türgi ja Ungari ei ole veel ratifitseerinud Soome ja Rootsi NATO liikmelisust. Marini sõnul on NATO ratifitseerimise ajakava võimatu ennustada. "Muidugi loodame, et liigume selles küsimuses võimalikult kiiresti edasi," sõnas Marin.

Marin ütles ka, et ta ei pea tõenäoliseks tuumarelvade paigutamist Soome pinnale, kuid ta ei taha nendes küsimustes tulevaste otsustajate ees uksi sulgeda. "Olen ​​pidanud väga oluliseks, et me ei sea selliseid tingimusi ega püüaks piirata oma manööverdamisruumi püsibaaside või tuumarelvaküsimuste osas," ütles peaminister.