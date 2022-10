Toidupoed otsivad viise, kuidas toitu võimalikult vähe ära visata

Kauplused viskavad igal aastal ära umbes 20 000 tonni toiduaineid, mis moodustab ligikaudu 12 protsenti kõigist toidujäätmetest. Nii suurt kogust põhjendavad poed eelkõige sellega, et on keeruline ette arvata, mida ja kui palju iga nädal ostetakse. Aegumiskuupäevade lähenedes on poed juba aastaid kasutanud toodetel soodushinda.

Rimi alustas tänavu toodete jälgimist digitaalselt, kus programm määrab allahindluse suuruse.

"Milliseks see protsent kujuneb, ei ole enam töötaja otsustada, vaid see tuleb nutika süsteemi eeldusel, et see toode ka selle protsendiga ära müüakse, võttes arvesse nii laojääke kui ka eelnevaid müüke," lausus Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

Müügikõlbmatuks muutunud toidust läheb Rimis pool annetuseks Toidupangale, pool visatakse ära. Eelmisel aastal annetas Rimi Toidupangale 1329 tonni toitu, mida on sellele eelnenud aastast 68 protsenti rohkem.

"Täna me annetame pool Toidupangale, see alati nii pole olnud ja aastate jooksul, on hea meel öelda, need kogused on kogu aeg kasvanud," ütles Bats.

Prisma kauplused äravisatava toidu kogust ei avalda, kuid Toidupangani jõudis nende poolt eelmisel aastal 205 tonni toitu. "Parim enne" kuupäevaga toodetele on Prismas ühtne süsteem.

"Sama päeva kõlblikkusajaga tooted on hommikul 30-protsendise soodustusega ja õhtul alates kella kaheksast juba 60-protsendise soodustusega," lausus Prisma vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg.

Aga toidu raiskamine saab alguse juba enne poodi jõudmist. Nimelt ei osta jaekauplused sisse tooteid, mille "parim enne" tähtaeg on nende jaoks liiga lähedal. Hiljuti alustas kahe noore eestvedamisel veebipood Sumena, kus on müügil ainult läheneva või isegi möödas "parim enne" kuupäevaga tooted, mis muidu lõpetaks prügimäel.

"Nende toodetega tavaliselt ei tehta mitte midagi ja meie nüüd siis üritame päästa, et kõik need "parim enne" tulemas või möödas tooted saaksid odavamalt lõpptarbijani jõuda," ütles Sumena operatiivjuht Oliver Sebastian Lamp.

Sumena on tegutsenud alates suvest ning esimese kolme kuuga päästeti 26 tonni toitu. Kõik kaubad on leidnud ostja. Ära pole visatud midagi.