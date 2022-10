Lula valiti Brasiilia presidendiks, Bolsonaro kaotas

Lula võitis Brasiilia valimiskomisjoni teatel 50,9 protsenti häältest.

Valimiskampaania kahe kandidaadi vahel oli pingeline ning kampaania käigus esile tulnud poliitilised lõhed ei pruugi Brasiilia ühiskonnast niipea kaduda, vahendas BBC.

Lula valis oma asepresidendiks Geraldo Alckmini, kes varem kandideeris Lula vastu.

Lulat varjutab Petrobras korruptsiooniskandaal

Luiz Inácio Lula da Silva on ka olnud Brasiilia president aastatel 2003-2010, kuid ta ei saanud 2018. aastal kandideerida, kuna oli samal ajal korruptsioonisüüdistuste tõttu vanglas.

Lula oli seotud Petrobras korruptsiooniskandaaliga, mis Brasiilia ühiskonda tugevalt raputas.

2017. aastal ilmsiks tulnud skandaali käigus ilmnes, et valitsev Tööpartei oli läbi riikliku panga ning naftaettevõtte Petrobras kaudu tegelenud ulatusliku korruptsiooniskeemiga, millega parteid võimul hoiti.

Lula veetis vangis 580 päeva enne kui tema süüdimõistmine tühistati ning ta sai naasta päevapoliitikasse.

The Wall Street Journal rõhutas, et Lulat ei mõistetud kohtu poolt antud korruptsiooniskeemiga seotuse tõttu otseselt õigeks, kuigi ta sai vabaks.

Lula da Silva on praegu 77-aastane ning ta on taustalt metallitööline.

Ametis olnud parempopulisti Jair Bolsonaro toetajad on Lulat nimetanud vargaks ning süüdistanud riigi meediat presidendivalimistel Lula poole kaldu olemises.

Küsitlusuuringute kohaselt oli Lula võit juba alguses kindel, kuid oodatust väiksem edu presidendivalimiste esimeses voorus vähendas kindlust nendes prognoosides.

Bolsonaro ajal majandus kasvas, kuid vihmametsa raiuti

Kuigi Bolsonaro isiklikult kaotas, siis tema seotud seadusandjad moodustavad nüüd Brasiilia Kongressis enamuse, mis tähendab keerulist presidendiks olemise perioodi vastvalitud Lulale.

The Wall Street Journal rõhutas, et Bolsonaro presidendiks oleku ajal dereguleeriti olulisel määral riigi majandust ning tegeleti eelarvereformiga.

Bolsonaro ajal võeti Amazonis maha ka arvestataval määral vihmametsa, kuigi seda tehti suures koguses ka Lula esimese presidendiks olemise ametiaja jooksul, meenutas The Wall Street Journal.

Jair Bolsonaro pole veel avalikult valimiskaotust tunnistanud, kuigi ta ütles päev enne valimisi, et kellel on rohkem hääli, see võidab.

CIA Factbooki järgi elab Brasiilis üle 217 miljoni inimese. Brasiilia on Ladina-Ameerika suurim riik.