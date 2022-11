Bolsonaro kantselei lubas alustada võimu üleandmist

Bolsonaro tänas oma toetajaid, kuid ta ei tunnistanud valimiskaotust. Samas ei vaidlustanud ta valimistulemusi nagu on siiani arvatud, vahendas BBC.

Bolsonaro kantselei ülem Ciro Nogueira kõneles pärast Bolsonaro lühikest sõnavõttu ja ütles, et võimu üleandmise protsess algab.

Bolsonaro ütles, et ta on alati püsinud põhiseaduse raamides ning austab seda jätkuvalt.

Oma kõnes ei maininud ta oma rivaali Lulat kordagi.

Viidates ilmselt sadadele teetõketele, mida tema toetajad on mitmel pool riigis püstitanud, ütles Bolsonaro, et "rahumeelsed meeleavaldused" on alati teretulnud.

Pärast valimistulemuste selgumist on Brasiilias tekkinud pinged. Näiteks tuli Sao Paulo rahvusvahelises lennujaamas kümned lennud tühistada, sest valimistulemusi mitte tunnistavad protestijad tõkestasid sinna viiva tee.