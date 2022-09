Tallinn tõstis koolilõuna maksumust, inflatsioon on vahe juba ära söönud

Tallinn tõstis õpilaste koolilõuna maksumuse tänavu 22 sendi võrra 1,56 euro peale, ehkki sellest kõrgemat hinda taotlesid taotlesid koolide hoolekogud juba kolm aastat tagasi. Ka nüüd leiavad toitlustajad, et uus maksumus pole piisav, sest inflatsioon on hinnavahe juba mõne kuuga ära söönud.

Gustav Adolfi Gümnaasiumis said õpilased kolmapäeval valida sööklas sealiha-köögiviljahautise, karrise kanakastme ning tomati ja karriga läätsede vahel; kõrvale tatar ja värske salat. Taldrikutäis maksab toitlustajale 1,56 eurot, selle eest tuleb maksta ka palgad ja kanda kõik muud kulud.

Kooli toitlustaja, Daily kaubamärgi all tegutsev Baltic Restaurants on Eesti suuremaid koolitoitlustajaid, kelle hallata on 77 koolisööklat, neist pealinnas kümmekond. Ettevõtja ütleb, et olukord on keerukas, toimetulek eeldab nutikat kokkuhoidu.

"Kui sisendihinnad kallinevad, siis ega me ei saa ju hinda tõsta. /--/ Kui energiahinnad tõusevad, kõik toiduained lähevad kallimaks, siis see tuleb kõik meie sisemiste ressursside arvelt. Kuna meil on kindlad põhimõtted, kvaliteedis me järgi anda ei saa ja palkades ka järgi anda ei saa, siis eks arendustegevustest ja muudest tegevustest tuleb see kokkuhoiukoht leida," rääkis ettevõtte juht Aaro Lode.

Praegu on koolitoidu maksumus omavalitsuseti üsna erinev, sõltudes nii omavalitsuse rahakotist kui ka poliitilisest suvast. Toitlustajate hinnangul tuleks stabiilsuse ja toidukvaliteedi tõstmise nimel süsteemi muuta.

"Koolitoidu hind võiks olla üle-eestiliselt indekseeritud, nii nagu näiteks pensionid on indekseeritud, lasteaiakohad on indekseeritud, nii nagu riigikogu liikmete palgad on indekseeritud. Samamoodi võiks ka koolitoitu indekseerida. Sest igal aastal käia ja rääkida, et nüüd on nii palju sisendid kallinenud, nüüd võiks nii palju koolitoit kallimaks minna, see tegelikult on tobedus," ütles Lode.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et 1,56 eurot on kompromiss, milleni kooliesindajate ja toitlustajatega jõuti, ehkki ettepanek oli kehtestada kõrgem maksumus.

"Kõlab niisama, et mõned sendid tulevad juurde, siis tegelikult on tõus selle aasta viimaseks neljaks kuuks tähendab linnaeelarve jaoks lisa 700 000 eurot ja kui me räägime ühest aastast, siis see tõus on rohkem kui kaks miljonit," sõnas Belobrovtsev.

Sügisel hakkab linn arutama uue aasta eelarvet ja siis ei välista abilinnapea ka koolilõuna maksumuse tõstmist. Vanemate omaosaluse nagu Tartus ja teisteski omavalitsustes, Tallinn aga välistab.