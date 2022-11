Putin: esmaspäevased rünnakud Ukrainale on kättemaks Krimmi rünnaku eest

Venemaa president Vladimir Putin teatas esmaspäeval, et sama päeva hommikul toimunud suurrünnak Ukraina elektritaristule oli vastuseks Ukraina droonirünnakule Vene laevastiku vastu. Venemaa ründas Ukraina elektritaristut ka enne seda. Ukrainas on Ukraina valitsuse kutsel IAEA inspektorid kontrollimas Ukraina tuumarajatisi. Venemaa teatas, et ei saa Musta mere viljakoridori turvalisust tagada.