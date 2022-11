Sõja 251. päev: Putini sõnul rünnati Ukraina taristut kättemaksuks

Venemaa president Vladimir Putin teatas esmaspäeval, et sama päeva hommikul toimunud suurrünnak Ukraina elektritaristule oli vastus Ukraina droonirünnakule Vene laevastiku vastu. Venemaa ründas Ukraina elektritaristut ka enne seda. Ukrainas on Ukraina valitsuse kutsel IAEA inspektorid kontrollimas Ukraina tuumarajatisi. Venemaa teatas, et ei saa Musta mere viljakoridori turvalisust tagada.

Oluline 1. novembril kell 20.52:

- Ukraina minister: me ehitame droonivastaseid droone;

- IAEA inspektorid on Ukrainas valitsuse kutsel kontrollimas Ukraina tuumarajatisi;

- siseminister Monastõrskõi: Ukraina kasutab 10 korda vähem suurtükimoona kui Venemaa;

- Putin esmaspäeval: esmaspäevased rünnakud on kättemaks Krimmi droonirünnaku eest;

- Venemaa kaitseministeerium: Venemaa ei saa viljakoridori turvalisust tagada.

- ISW: Prigožin kinnitab end Wagneri abil poliitilise jõuna Venemaa;

- Zelenski: Ukraina peatab elektri ekspordi Euroopa riikidesse;

- Briti luure: Venemaa paigutas signaliseerimiseks Valgevenesse AS-24 KILLJOY ballistilised raketid;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 650 sõdurit ja neli sõjakopterit.

Zelenski: Ukraina peatab elektri ekspordi Euroopa riikidesse

Ukraina president ütles teisipäeval kohtumisel Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoniga, et Ukraina peab lõpetama elektri ekspordi Euroopa riikidesse. Zelenski sõnul on Vene rünnakute tõttu 30-40 protsenti riigi elektrisüsteemist hävitatud, vahendas The Kyiv Independent.

Kolmapäeval Musta mere koridoris viljalaevad ei sõida

"Ukraina, Türgi ja ÜRO leppisid kokku, et kolmapäeval mööda Musta mere koridori viljalaevad ei liigu," teatas teisipäeval ÜRO juhitav koordinatsioonikeskus.

Kiievis taastati elekter ja kraanivesi

Ukraina pealinna Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas teisipäeva hommikul, et Kiievis on peale ööpäevast tööd taastatud linna elanikele elektriühendus ning joogivesi.

Klõtško hoiatas, et hoolimata elektriühenduse taastamisest on plaanitud elektrikatkestused siiski tarvilikud.

Kiiev: Venemaa viis okupeeritud Hersoni oblastis asuva Kremli-meelse valitsuse Skadovskisse

Ukraina relvajõudude peastaap teatas teisipäeval, et Venemaa viis okupeeritud Hersoni oblastis paikneva Kremli-meelse valitsuse Skadovski linna, mis asub oblasti lõunaosas.

"Vene väed hirmutavad tsiviilelanikke, levitades informatsiooni Kahhovka tammi võimaliku õhkulaskmise kohta," teatas peastaap.

Forbes: Venemaa tulistas esmaspäeval välja rakette väärtusega 760 miljonit dollarit

Ajakiri Forbes kirjutab, et Venemaa väed tulistasid esmaspäeval Ukraina pihta 55 tiibraketti Kh-101, 22 raketisüsteemi S-300 raketti ja ühe Kh-59 raketi. See läks Moskvale maksma umbes 760 miljonit dollarit.

CNN: Iraan saadab Venemaale veel sõjalist varustust

USA telekanali CNN allikate teatel valmistub Iraan saatma Venemaale sõjalist varustust, sealhulgas ballistilisi rakette. Iraan tarnib Venemaale veel 400 hulkurdrooni.

Ukraina minister: me ehitame droonivastaseid droone

Ukraina digitaalse transformatsiooni minister Mõhhailo Fedorov ütles intervjuus Forbesi Ukraina väljaandele, et Ukraina on tellinud NATO Puma ning Penguin droonid suurtükiüksuste luure tarbeks, mis jõuavad Ukraina relvajõudude käsutusse enne uue aasta algust.

Praegu on kasutusel 20 FlyEye süsteemi samal eesmärgil

Samuti on Ukraina väed saanud endale Poola Warmate'i ründedroonid ning hakkavad tellima uusi sarnase funktsiooniga droone.

Ministri sõnul on Ukrainas arendamisel ka droonivastased droonid, mida nimetatakse Shaheedi-püüdjateks.

Need on mõeldud Iraani droonide tabamiseks enne kui need jõuavad rünnata Ukraina kriitilist taristut.

Kiiev: Ukraina väed on alla lasknud 300 Iraanis toodetud hulkurdrooni

"Ukraina sõjavägi on alla lasknud enam kui 300 Iraanis toodetud hulkudrooni," teatas teisipäeval Ukraina õhujõudude pressiesindaja.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski teatel on võimalik, et Venemaa tellis Iraanilt 2400 hulkurdrooni, vahendas The Kyiv Independent.

IAEA inspektorid on Ukrainas valitsuse kutsel kontrollimas Ukraina tuumarajatisi

ÜRO Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) inspektorid alustasid esmaspäeval inspektsioone kahes Ukraina tuumarajatises. Inspektorid saabusid riiki Ukraina valitsuse kutsel, kes soovib kummutada Venemaa väiteid Ukraina "räpasest pommist", kus oleks kokku segatud radioloogiline materjal lõhkeainega, vahendas Suspilne.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis 23. oktoobril Ühendkuningriigi, Prantsuse, Türgi ning USA kaitseministritele ilma tõendeid esitamata, et Ukraina valmistab "räpast pommi".

Siseminister Monastõrskõi: Ukraina kasutab 10 korda vähem laskemoona kui Venemaa

Ukraina siseminister Denõs Monastõrskõi ütles esmaspäeval, et Ukraina relvajõud kasutavad päevas ligikaudu 6000–7000 mürsku, samas Venemaa kasutab kuni 60 000 ehk 10 korda rohkem, vahendas Ukrinform.

Putin esmaspäeval: esmaspäevased rünnakud on kättemaks Krimmi droonirünnaku eest

Venemaa president Vladimir Putin ütles esmaspäeval, et sama päeva hommikul tehtud suurrünnak rakettidega Ukraina elektritaristule oli mõeldud kättemaksuks Ukraina rünnaku eest laupäeval Vene laevastikule Sevastopolis.

Ukraina pole seda rünnakut ametlikult omaks võtnud.

Putin väitis, et "see pole kõik, mis me saame teha".

Venemaa ründas Ukraina elektritaristut ka enne seda ning on varem väitnud, et eelmised rünnakud Ukraina taristule tehti, kuna Ukraina ründas Kertši väina silda.

Samuti ütles Vene riigipea, et Venemaa otseselt ei ole lõpetanud osalust Musta mere viljakokkuleppes, vaid on selle peatanud.

Mis selle retoorika taga seisab, ei ole selge.

Venemaa kaitseministeerium: Venemaa ei saa viljakoridori turvalisust tagada

Vene kaitseministeerium ähvardas esmaspäeval, et ÜRO toetatud Musta mere vilja ekspordi kokkuleppe raames liikuvate laevade turvalisust ei saa tagada.

Venemaa süüdistas ka Ukrainat sama marsruudi kasutamises sõjalistel eesmärkidel.

Ukraina, Türgi ning ÜRO teatasid, et jätkavad viljakokkuleppe täitmist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnas, et ta loodab ÜRO ja Türgi rahustavale mõjule Venemaale, et viimane oma retoorikat rahulikumaks võtaks.

Algselt pidi Musta mere viljakokkulepe aeguma 19. novembril.

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhi Indrek Kanniku sõnul oleks ainus realistlik viis Venemaal viljalaevade liikumist takistada neid rünnates, kuid seda ei ole Venemaa praegu valmis tegema.

Venemaa öises rünnakus Mõkolajivi linnale

Ukraina teatel tulistas Venemaa Mõkolajivi linna pihta neli raketti. Rünnakus hävis osa korterelamust ning hukkus üks hoone vanem elanik.

ISW: Prigožin kinnitab end Wagneri abil poliitilise jõuna Venemaa

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja Jevgeni Prigožin kinnistamas end sellesama grupi abil poliitilise jõuna Venemaal.

Prigožin teatas esmaspäeval, et Peterburi rajatakse lausa Wagneri keskus. Samal ajal on Putini kokaks nimetatud mees suurendanud oma kriitikat erinevate Vene ametiisikute kohta, sh on ta kritiseerinud Peterburi kuberneri Alexander Beglovit.

Analüütikute hinnangul on Prigožin tegemas endast poliitilist jõudu ja seda olenemata, et kas ta rajab enda poliitilise erakonna või mitte.

ISW hinnangul on jutt Kahhovka tammi õhku laskmisest võimalik retooriline kate Vene vägede taandumiseks

ISW mõttekoda tõi välja Vene pingutustele rõhutada taas infoväljal Kahhovka hüdroelektrijaamale. See võib olla kohalike inimeste mõjutamiseks Hersoni oblastis, et kiirendada sealset sundevakuatsiooni.

Samuti võimaldab see retooriliselt "katta" Vene vägede taganemist.

Venemaa poolt ebaseaduslikult Hersoni oblastit juhtima pandud Vladimir Saldo teatas esmaspäeval, et evakuatsioonitsooni laiendatakse Dnepri jõe mõlemale kaldale 15 kilomeetrit kaldast.

Saldo väitis, et tammi hävitamine tekitaks ulatuslikke üleujutusi. Samas väitis sama mees 26. oktoobril, et selle tammi purustamine on praktiliselt võimatu, tõi ISW välja.

Ekspertide hinnangul ei võidaks Ukraina väed tammi õhkulaskmisest midagi ning see mõjutaks negatiivselt ka Zaporižžja tuumajaama, kuna tolle jaama jahutusvesi tuleb Kahhovka veereservuaarist.

ISW spekuleerib, et Saldo võib raamistada võimalikku tammi hävingut ettekäändena, mille najal saab ära selgitada vajaduse Vene väed Dnepri jõe läänekaldalt ära tuua.

Mõttekoda toob välja, et Vene väed on asunud kindlustama ka Tšornobaivka lennujaama ümbrust, mis näitab Vene poole ärevust Ukraina pealetungi kohta. Tšornobaivka on viimane asula M14 maanteel enne Hersoni linna. Praegu on Vene väed Tšornobaivkast 20 kilomeetrit loodes.

Samal ajal on Ukraina allikate teatel Vene väed oma suurtükiüksused Dnepri läänekaldalt ära viinud.

Vene allikate teatel on Ukraina jätkanud rünnakuid Harkivi ja Luhanski oblastites.

Kuna Krasne jõge ületav sild lasti pühapäeval õhku, siis võib ISW hinnangul sellest tuletada, et Vene väed võivad valmistuda taganemiseks Kreminnast põhja pool olevates positsioonidest.

Briti luure: Venemaa paigutas signaliseerimiseks Valgevenesse AS-24 KILLJOY ballistilised raketid

Ühendkuningriigi kaitseministeerium toob oma luureülevaates välja, et Valgevene Mašuliši lennuväljal on sateliitpiltidelt näha kahte Mig-31 (NATO designatsioon: FOXHOUND) hävituslennukit.

Lennukitel on näha suured kanistrid, mis on tõenäoliselt seotud AS-24 (NATO designatsioon: KILLJOY) ballistiliste rakettidega.

Antud raketitüüp on Venemaa arsenalis alates 2018. aastast, kuid seda pole varem Valgevenesse paigutatud. Vene väed on antud raketitüüpi mõned korras sõjas Ukraina vastu kasutanud, kuid raketivarud on madalad.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ohQH7fYyqM



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Q9WxS4UKza — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 1, 2022

Ministeeriumi hinnangul jätkab Venemaa sõjaliselt ebaoluliste rakettide kasutamist sõjas Ukraina vastu.

AS-24 lennuulatus on üle 2000 kilomeetri ning selle raketi paigutamine Valgevenesse ei anna Venemaale erilisi eeliseid Ukraina sihtmärkide ründamiseks.

Tõenäoliselt on rakett paigutatud Valgevenesse signaaliks lääneriikidele. Samuti püüab Venemaa näidata Valgevenet üha enam osalisena sõjas Ukraina vastu.

Ukraina lõunaringkonna teatel on Mustal merel praegu ainult üks Vene raketilaev

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna öise ülevaate kohaselt hävis viimase ööpäeva jooksul Berislavi kandis kaks Vene Ka-52 Alligatori ründekopterit.

Lõunaringkonna teatel hukkus ligikaudu 21 Vene sõdurit viimase ööpäeva jooksul.

Hävitati ka üks Vene soomuk ning miinipilduja.

Huvitaval kombel viitab lõunaringkond, et Mustal merel on valmiduses ainult üks raketilaev, millel on pardal kaheksa Kalibr raketti.

Praegu on Mustal merel Krimmi ranniku lähistel manööverdamas seitse Vene laeva ja paati. Veel esmaspäeval tõi ringkond välja, et Mustal merel oli kaheksa Vene alust ning valmisolekus kaks Vene pealveelaeva 16 kaliibri raketiga.

Praegu pole veel teada, kas sellisel info edastusel on sügavam tähendus.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 650 sõdurit ja neli sõjakopterit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 72470 (võrdlus eelmise päevaga +650);

- tankid 2698 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 5501 (+16);

- lennukid 276 (+1);

- kopterid 257 (+4);

- suurtükisüsteemid 1730 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 383 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 197 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1415 (+2);

- tiibraketid 397 (+45);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4143 (+15);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 154 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti ja Avdijivka suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.