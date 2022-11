Britid on hakanud uurima ebaseaduslikke Hiina "politseijaoskondi"

Ühendkuningriigis on hakatud uurima väiteid, et Hiina on rajanud üle riigi ebaseaduslikke "politseijaoskondi", teatas Briti julgeolekuminister Tom Tugendhat.

Väidetavalt on selliseid ebaseaduslikke rajatisi Londonis kaks ning Glasgows üks.

Hiina võimu käepikendusena on "politseijaoskondade" eesmärgiks Hiinast lahkunud poliitiliste dissidentide ahistamine.

Sarnaseid keskuseid on Peking väidetavalt rajanud ka teistesse Euroopa riikidesse, sh Iirimaale ning Madalmaadesse.

Tom Tugendhat teatas Briti parlamendile, et igasugused sellised tegevused Ühendkuningriigis tuleb peatada. Ministri sõnul on vastuvõetamatu, et välisriigi valitsus üritab Briti saartele rajada ebaseaduslikke julgeolekurajatisi.

Iga Briti pinnal tegutsev välisriik peab järgima Briti seaduseid, kinnitas minister. Samuti rõhutas Tom Tugendhat, et Briti valitsus ei kavatse tolereerida katseid inimesi illegaalselt riigist repatrieerida.

Hiina võimud pole selliste asutuste olemasolu eitanud, kuid nende sõnul tegeletakse ainult bürokraatlike teenustega, mitte politseioperatsioonidega, vahendas Politico.

Hiina vastavast ülestunnistusest kirjutas kriitiliselt Twitteris Briti parlamendi välisasjade komisjoni juht Alicia Kearns, kelle sõnul näeb Peking kriminaalidena ka inimesi, kes on põgenenud Hong Kongist, uiguure ning dissidente.

3/ Just two weeks ago, a Chinese govt official admitted the existence of the stations and their role in "pressuring criminals" to return to China. These "criminals" could be Hong Kongers, Uyghurs, dissidents - or anyone else what has dared to criticise the CCP.