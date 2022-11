Põhja-Korea katsetatud rakett maandus Lõuna-Korea vete lähedale

Sõjaväe teatel oli see esimene kord pärast 1953. aasta poolsaare jagamist, kui Põhja-Korea rakett Lõuna territoriaalvetele nii lähedale maandus.

Lõuna-Korea vastas õhk-maa tüüpi rakettide ja suurtükimürskudega.

Põhja-Korea väidab, et rünnak oli vastuseks USA ning Lõuna-Korea agressiivsetele sõjaväeühisõppustele.

"Esimest korda pärast poolsaare jagamist saatis Põhja-Korea oma raketid meie territoriaalvetele nii lähedale. See on enneolematu ja talumatu olukord. Ma teatan, et Lõuna-Korea sõjavägi reageerib karmilt," ütles Lõuna-Korea ühendatud staabiülemate juht Kang Shin-chul.

"Lõunakorealasena ei ole mulle just lihtne taluda tõsiasja, et Põhja-Korea, hoolimata sellest, et oleme tegelikult üks rahvas, katsetab oma rakette ja süvendab just praegu vastasseisu, mil meie inimesed on Itaewoni Halloweeni pidustuste tragöödia pärast leinas," rääkis Lõuna-Korea ehitustööline Jeon In-gyu.