Eesti Energia käive kahekordistus, kasum ületas 100 miljonit

Kolmandas kvartalis riikliku energiafirma Eesti Energia käive enam kui kahekordistus 657 miljoni euroni. Ka üheksa kuu lõikes on ettevõtte käive ligi kahekordne – moodustades 1,6 miljardit eurot. Nii kvartali kui üheksa kuu lõikes pöördus energiafirma varasem kahjum suureks kasumiks.

Kolmandas kvartalis teenis Eesti Energia aasta varasema 15,4 miljoni euro suuruse kahjumi asemel 27,4 miljonit eurot kasumit.

Üheksa kuu võrdluses asendus aastatagune 12,3 miljoni euro suurune kahjum 111,9 miljoni euro suuruse kasumiga, seisab ettevõtte kvartaliaruandes.

Samas on need korrigeeritud numbrid. Eesti Energia kolmanda kvartali reaalne puhaskasum, koos pikaajaliste elektrienergia ostulepingute tuletusinstrumentide õiglase väärtus ajutiste kõikumistega, oli kolmandas kvartalis koguni 128,5 miljonit eurot, kasvades aastases võrdluses 659,5 protsenti.

Eesti Energia elektri jaemüük suurenes kolmandas kvartalis kõikidel koduturgudel 2,3 teravatt-tunnini ehk 14 protsenti. 61 protsenti, müüdi väljaspool Eestit ehk Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas. Kõige rohkem ehk 38 protsenti kasvas elektri jaemüük Lätis.

Leedus on kontserni klientide arv 2022. aasta üheksa kuuga kasvanud ligi neli korda ja jõudis 100 000 kliendini. "Kõik Enefiti Leedu kodukliendid tarbivad seejuures taastuvelektrit ja panustavad nii uute taastuvenergia tootmisvõimsuste loomisse kogu Baltikumis," rääkis Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila. Lisaks on ettevõtte klientide arv kasvanud aasta algusest Lätis 59 protsenti, Poolas 44 protsenti ja Soomes 29 protsenti. Tervikuna on kontserni klientide arv kasvanud aastaga enam kui viiendiku.

Ettevõtet märgib, et kiirest kasvust annab märku ka kontserni töötajate arv, mis on selle aasta üheksa kuuga kasvanud enam kui 700 töötaja võrra. "Enim töötajaid oleme juurde värvanud Eestis, eelkõige Ida-Virumaal, kuid üle saja inimese oleme tööle võtnud ka väljaspool Eestit," ütles Avila. "Kokku töötab Eesti Energias täna üle 5100 töötaja, aasta lõpuks kasvame 5300 töötajani, mis on ligi tuhat töötajat rohkem võrreldes eelmise aastaga."

Kolmandas kvartalis investeeris kontsern taastuvenergiasse 52 miljonit eurot, üheksa kuuga on uutesse tuule- ja päikeseparkidesse investeeritud kokku juba 105,2 miljonit eurot ehk mullusega võrreldes üle viie korra rohkem. "Kolmanda kvartali suurimad investeeringud tegime taastuvenergia ettevõtte Enefit Green kaudu just uute tuule- ja päikeseparkide rajamiseks, et tuua turule senisest enam taskukohasemat ja keskkonnahoidlikumat elektrit."

Suurimad investeeringud tegi kontsern börsiettevõte Enefit Greeni kaudu järgmistesse tuuleparkidesse: Tolpanvaara 5,6 miljonit eurot, Šilale 19,2 miljonit eurot, Akmene 8,7 miljonit eurot ja Purtse 3,4 miljonit eurot. Lisaks investeeriti ka 2,7 miljonit eurot Purtse päikesepargi ning 2,9 miljonit eurot Zambrowi päikesepargi arendamisse.

"Need tootmisvõimsused katavad kokku enam kui 200 000 kodumajapidamise aastase elektritarbimise ning esimesed neist hakkavad mõistliku hinnaga elektrit turule pakkuma juba tuleva aasta esimeses kvartalis," selgitas Avila. Aastatel 2022-2026 on Avila sõnul Eesti Energial kavas investeerida ligi 2,5 miljardit eurot, millest enamik uute tuule- ja päikeseparkide ehitamisse kontserni koduturgudel.

Uute taastuvenergia tootmisvõimsuste kõrval investeeris kontsern ka elektrivõrku. Võrgu arendamiseks ja mikrotootmise võimaldamiseks kasvasid võrguettevõtte Elektrilevi investeeringud kolmandas kvartalis viiendiku võrra ja ulatusid 31,8 miljoni euroni.

2022. aasta üheksa kuuga maksis Eesti Energia riigile makse ja keskkonnatasusid kokku ligi pool miljardit eurot. Sellest erinevate otseste maksudena 95,3 miljonit ja CO2 emissioonikulu turuhinnas 399,1 miljonit eurot, mis kasvas mullusega võrreldes pea saja miljoni euro võrra.